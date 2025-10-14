La Junta Central Electoral (JCE) otorgó este martes un plazo de 10 días para que los delegados o representantes de las organizaciones políticas puedan hacer fundamentaciones o argumentaciones sobre dos borradores: el que instituye el procedimiento para el registro de afiliaciones y desafiliaciones de miembros y del procedimiento para el reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Así lo informó el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo tras finalizar una audiencia pública en la que fueron socializados sobre los dos borradores en cuestión.

“De igual forma, del 27 de octubre al 31 de octubre a las 4:00 de la tarde, se otorga un plazo común para que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a través de sus delegados/as puedan tomar conocimiento de lo depositado en el plazo anterior vía Secretaría General”, agregó el presidente de la JCE.

Además, durante la audiencia pública se conoció como punto 3 de la agenda una instancia relativa a la solicitud del Partido Socialista Cristiano (PSC), que solicita el cambio de nombre de la organización, de su logo y su emblema, petición notificada a la JCE mediante documentación suscrita por su presidenta, Soraya Aquino, acta de la asamblea extraordinaria realizada el 27 de abril de 2025.

En ese orden, Jáquez Liranzo indicó que en lo relativo a la solicitud que hiciera el Partido Socialista Cristiano de cambiar el nombre de la organización al de “Partido Solidario Dominicano” y su eslogan al de “Amor para la patria”, no habiendo objeción ni observación ni cuestionamiento por los cambios planteados, el Pleno tiene a bien aprobar los cambios solicitados y en ese sentido, la resolución motivada al respecto será entregada vía Secretaría.

Previo a las conclusiones de la audiencia pública, la directora de Partidos Políticos, Lenis García, ofreció los detalles de la petición del Partido Socialista Cristiano, cambios que fueron aprobados por el Pleno tras no haber objeción por parte de los representantes de las organizaciones políticas presentes en la audiencia pública.

García explicó que la asamblea realizada por el Partido Socialista Cristiano, hoy Partido Solidario Cristiano, fue debidamente acompañada con los técnicos de la JCE, de las direcciones de Inspectoría y de Partidos Políticos sobre la fiscalización de las asambleas, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos.

Partidos manifiestan respaldo y confianza al proyecto de la nueva cédula

Algunos de los representantes de las organizaciones políticas que agotaron un turno para hacer sus observaciones sobre los borradores de los reglamentos que se socializaban, aprovecharon el espacio para reiterar su confianza en el Pleno, recordando el éxito de las pasadas elecciones y de otros procesos que se implementaron en el registro civil, agregando que confían plenamente en los trabajos de cara a la renovación de la nueva cédula, destacando la fortaleza y las innovaciones tecnológicas que integrará el nuevo documento, proyecto que recordaron fue socializado con todos los sectores de la sociedad.

