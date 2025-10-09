La Junta Central Electoral (JCE) iniciará este viernes 10 de octubre las reuniones para la recepción de propuestas de aspirantes a miembros de las 24 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE), responsables del montaje de las elecciones del año 2028 en el exterior.

Las reuniones iniciarán con varias rutas integradas por el presidente de la institución, Román Andrés Jáquez Liranzo; y los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán, quien coordina la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, así como los directores del Voto en el Exterior, Well Sepulveda; de Elecciones, Mario Núñez; de Registro Electoral, Luis Mariano Matos; de Comunicaciones, Suedi León Jiménez; de Protocolo, Patricia Regalado, así como Eladio Regalado, subdirector de la Comisión del Voto en el Exterior.

Además, integran las comisiones Carlos Díaz, Evelyn Frinet González, Dulce Matilde Howley Imbert, Katherine Moreno, Keila Mateo, Emely Félix y Elisa Chevalier, de la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior.

Mediante un comunicado, la JCE explicó que el calendario de estos encuentros finalizará con las 3 circunscripciones en la que se encuentra establecido el voto de los dominicanos y dominicanas en el extranjero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En la ruta 1 están incluidas las OCLEE: de Philadelphia, que inicia el viernes 10 de febrero; la de Washington, el sábado 11; Boston y Providence, el sábado 25; Nueva York y Nueva Jersey, el domingo 26; Montreal, el jueves 6 de noviembre; Toronto y Atlanta, el sábado 8 de noviembre; y en esta misma ruta se contempla a California (fecha aún sin programar). Todas estas demarcaciones forman parte de la Circunscripción 1.

Mientras que, la ruta de la Circunscripción 2 iniciará en Puerto Rico, el jueves 30 de octubre; sigue en Orlando, el sábado 1 de noviembre; Miami, el domingo 2; continuando en Curazao, el jueves 6 de noviembre; San Martin, el 8 de noviembre; y en Chile, el 18 de noviembre.

El calendario de reuniones continúa a partir de marzo del año 2026 en Europa en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona, Holanda, Milano y Zúrich.

Mediante estos encuentros con los dominicanos y dominicanas en el exterior, la JCE termina el proceso de recepción de propuestas para la conformación de los organismos electorales responsables del montaje de las elecciones del año 2028.

Sobre las OCLEE

Las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE) son órganos de la administración electoral cuyos integrantes son los llamados a arbitrar y realizar las elecciones en cada una de las circunscripciones electorales del exterior.

Las OCLEE poseen funciones administrativas y contenciosas. En materia administrativa estarán subordinadas a la Junta Central Electoral y en materia contenciosa, sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral. Habrá una OCLEE por cada demarcación electoral, por tanto, en la actualidad ya suman 24, debido a que se estableció una en Atlanta en adición a las 23 anteriores.

El artículo 124 señala que las OCLEE también tienen como función la captación, reclutamiento, capacitación y selección de las personas que conformarán los colegios electorales en el exterior, con apego a las disposiciones y bajo la supervisión de la Junta Central Electoral.

Requisitos para ser miembros de las OCLEE

Para ser miembro titular o suplente de una OCLEE se requiere ser mayor de 25 años, estar domiciliado en la circunscripción y tener, por lo menos, tres años de residencia en ese lugar. Asimismo, estar en pleno goce de los derechos civiles y gozar de buena reputación.

Está establecido que en la composición de cada OCLEE al menos uno de sus miembros titulares deberá ser doctor o licenciado en derecho.

Los encargados/as de las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) fungirán como secretarios/as de las OCLEE.

Sobre las incompatibilidades

No pueden ser miembros de una misma OCLEE aquellas personas que tengan vínculos conyugales, de parentesco o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, ya sea entre sí o con candidatos/as, o con miembros de órganos directivos, o con delegados de organizaciones políticas que actúen en la jurisdicción del cuerpo electoral a que pertenezcan.

Al designar los miembros de las OCLEE y sus respectivos suplentes, se deberán designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más