El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jaime David Fernández Mirabal, manifestó que esa organización política empieza una nueva etapa, teniendo como reto recuperar el sentido de pertenencia colectiva.

Fernández Mirabal indicó que el partido tiene el compromiso de reconectar con las nuevas generaciones, devolviéndoles la confianza en la política como instrumento de cambio social.

“Este pequeño árbol de limoncillo que hemos replantado es un símbolo del renacer de la esperanza. Hoy el reto del Partido de la Liberación Dominicana, habiendo ganado credibilidad y fortaleza, es recuperar el sentido de pertenencia colectiva”, manifestó.

Asimismo, resaltó que Juan Bosch sembró ideas, valores y una visión de país que permitieron construir una organización política sólida, capaz de gobernar durante 20 años con estabilidad económica, paz social, respeto a los derechos humanos y toma de decisiones soberanas en beneficio del interés nacional.

El exvicepresidente de la República destacó que la fortaleza institucional del PLD permitió impulsar políticas públicas como la reforestación a través del Plan Nacional Quisqueya Verde, la mejora de los servicios públicos y la ampliación de oportunidades para jóvenes sin recursos económicos ni apellidos influyentes, quienes lograron acceder a altos cargos en la administración pública mediante la formación política.

“Esas cosas que hicimos fue gracias al Partido de la Liberación Dominicana que es la única organización política capaz de dar oportunidades a los jóvenes con formación política, pero sin dinero y sin apellido sonoro y encumbrarlos a las más altas puestos de la administración pública”, expresó.

