El presidente Luis Abinader, realizó cambios el tren gubernamental mediante el Decreto núm. 2-26, que en el caso de los Ministerio de la Mujer y la Dirección de Desarrollo Social Supérate, se realizó un intercambio en sus titulares.

Gloria Roely Reyes Gómez, quien estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, fue designada ministra de la Mujer.

Reyes Gómez es abogada, con formación en Derecho Internacional y Microfinanzas, y fue diputada por la circunscripción número 5 del Distrito Nacional durante el período 2016-2020. Previamente se desempeñó como directora general del programa Supérate, donde estuvo a cargo de la ejecución de políticas de asistencia y desarrollo social.

Mayra Jiménez, quien fuera la ministra de la Mujer, el decreto establece su designación como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Jiménez fue titular del Ministerio de la Mujer desde el año 2020 y cuenta con experiencia en foros regionales e internacionales vinculados a políticas de igualdad y derechos de las mujeres.

