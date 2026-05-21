El Frente Amplio, el Bloque Popular Jesús Adón y la Coalición por una Seguridad Social Digna realizaron este jueves una protesta frente al Congreso Nacional para rechazar el actual modelo de seguridad social y las propuestas de reforma impulsadas por el Gobierno.

Durante la manifestación, los participantes denunciaron que el sistema ha sido convertido en “un negocio” en beneficio de sectores financieros, con la complicidad —según afirmaron— de distintos gobiernos.

Las organizaciones aseguraron que continuarán las movilizaciones en demanda de un seguro de salud que cubra la totalidad de los gastos médicos de los afiliados, especialmente en situaciones que representen un riesgo para el patrimonio familiar o la calidad de vida de las personas.

También reclamaron pensiones dignas que permitan a los trabajadores afrontar la vejez sin depender económicamente de sus familiares, además de una mayor protección frente a discapacidad, enfermedades, maternidad, fallecimiento o pérdida de empleo.

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“Necesitamos una seguridad social que proteja a los trabajadores frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales, independientemente de su condición laboral”, expresó María Teresa Cabrera.

Las entidades denunciaron que el modelo actual ha fracasado en garantizar derechos básicos relacionados con salud, pensiones, cuidados y riesgos laborales, debido a que, a su juicio, mantiene un enfoque centrado en la rentabilidad económica.

Asimismo, rechazaron las propuestas de reforma que, según afirmaron, pretende presentar el Gobierno, al considerar que aumentarían las cotizaciones, ampliarían la participación del mercado y reducirían beneficios para la población.

“Nosotros nos oponemos a cualquier aumento en la edad de retiro o en la cantidad de cotizaciones requeridas para acceder a una pensión, ya que afectaría principalmente a trabajadores de un mercado laboral cada vez más informal”, sostuvo Cabrera.

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