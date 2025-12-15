El Frente Amplio (FA) saludó la medida de coerción impuesta por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena, a Santiago Hazim y los demás implicados en la denominada Operación Cobra, vinculada a graves irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al considerar que constituye otro paso de avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la administración pública.

La organización política valoró la decisión judicial como una señal positiva que el sistema de justicia responda a la demanda ciudadana de investigar, judicializar y sancionar a quienes hayan comprometido recursos públicos destinados a la salud del pueblo dominicano.

“La corrupción en el sector salud es un crimen de lesa humanidad, que tiene consecuencias directas sobre la vida y la dignidad de la gente”, afirmó María Teresa Cabrera. En ese sentido saludó el anuncio del magistrado Wilson Camacho según el cual se aprestan a estructurar el caso Senasa 2.0.

El Frente Amplio reiteró que la medida de coerción impuesta, debe servir para complementar una investigación exhaustiva, transparente y sin privilegios, que alcance a todos los responsables, tanto del ámbito público como del privado, que hayan participado en el entramado de irregularidades revelado por el Ministerio Público y llegar a Juicio de Fondo. En ese sentido, advirtió que este proceso no puede convertirse en un hecho aislado ni selectivo.

Asimismo, el FA exhortó a las autoridades a profundizar las pesquisas hasta las últimas consecuencias, recuperar los fondos presuntamente desviados y establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales conforme a la ley.

“La sociedad dominicana espera sanciones ejemplares y la recuperación de lo robado, como condición indispensable para restablecer la confianza en las instituciones”, subrayó Cabrera.

Finalmente, el Frente Amplio reafirmó su compromiso con la defensa del interés público y la vigilancia permanente de los procesos judiciales relacionados con la corrupción, insistiendo en que la salud y los recursos del Estado no pueden seguir siendo botín de redes que operan al margen de la ley.

EN ESTA NOTA

Frente Amplio María Teresa Cabrera Operación Cobra Santo Domingo SENASA Senasa 2.0

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más