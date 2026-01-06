El presidente de la República, Luis Abinader, designó a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como el nuevo ministro de Agricultura, en sustitución de Limber Cruz.
Espaillat Bencosme es ingeniero agrónomo, egresado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector arrocero nacional.
Ha estado vinculado a procesos de modernización agrícola y fue reconocido en 2021 por la Junta Agroempresarial Dominicana como Agroempresario del Año.
La disposición mediante decreto 2-26, incluye nuevas designaciones en los sectores agropecuario, fiscal, de género y de políticas sociales.
