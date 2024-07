El diputado de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, pidió disculpas por la forma en que expresó sus declaraciones de actividades sexuales no consentidas en la pareja, excluidos del Código Penal, aunque reiteró su posición respecto al tema.

“Yo quiero pedirle perdón a la mujer dominicana y a todos los dominicanos por la forma en que yo me expresé… por la forma, más no por el fondo, porque sigo como Galileo Galilei”, expresó el diputado durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

Asimismo, durante el encuentro con la prensa, el legislador explicó que tiene una forma “muy peculiar” de expresarse utilizando algunas palabras “bruscas”, por lo que pudo haber ofendido a algunas personas, a las cuales también les pidió disculpas.

“Pero, al que se haya sentido ofendido por esas declaraciones, yo le pido excusas. Todo el mundo no se expresa igual”, indicó el asambleísta que, transcurridas pocas horas de haber dicho las controversiales expresiones en una entrevista televisiva, acusó a la prensa de haber tergiversado sus palabras.

Por sus declaraciones la Comisión de Ética del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibió una solicitud para sancionar al diputado, bajo el argumento que estas expresiones atentan contra la dignidad de las mujeres y niñas dominicanas, y que sugieren una cosificación de la mujer y deterioran la imagen del partido ante la sociedad.

Asimismo, el partido oficialista se desvinculó de las declaraciones indicando que esto no los representa como organización política, requiriendo, posteriormente, la apertura de procedimiento disciplinario contra el diputado Cedeño por violar los estatutos de la organización con reiteradas declaraciones altamente negativas para los derechos de las mujeres que incentivan la violencia de género.

El pasado lunes, durante su participación en un programa de televisión, el legislador manifestó que el hombre se retire un preservativo durante el coito sin la aprobación de la pareja o busque embarazar a la mujer, no puede ser sancionado por el Código Penal.

“Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer”, manifestó.