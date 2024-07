El diputado de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño causó revuelo en redes sociales y medios de comunicación tras sus declaraciones de actividades sexuales no consentidas en la pareja, excluidos del Código Penal.

“Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermarle, es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer”, manifestó el legislador durante una entrevista televisiva.

A raíz de esto, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza manifestó que en su calidad de presidente este tipo de expresiones no representan el partido.

“La expresión de un legislador puede interpretarse como la posición colectiva de nuestra identidad cuando no es así”, indicó durante el anuncio del seminario internacional “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria” de la organización política.

De su lado, la secretaria general del partido oficialista, Carolina Mejía indicó que muchas veces legisladores y funcionarios de esa organización política hacen comentarios individuales, los cuales no representan al PRM.

“Es importante recalcar que eso no nos representa. ¡No, jamás! ¿Cuándo nosotros tenemos una posición oficial la hacemos saber de esa manera?”, expresó.

Además, Mejía a través de su cuenta en la red social de X (Twitter) manifestó en su posición de secretaria general del partido, como esposa, madre, hija, amiga, compañera, condena toda expresión que incite a la violencia contra las mujeres.

Mientras que, la presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez calificó de inaceptable las declaraciones del diputado por La Romana indicando que este se equivocó.

Rodríguez indicó que dichas declaraciones demuestran una concepción de la mujer subordinada y posesiva, señalando que si no hay consentimiento hay violencia.

Resaltó que Eugenio Cedeño como una figura pública y hacedor de leyes envió un mensaje equivocado en un país donde los índices de violencia y agresión son muy elevados.

Legisladores

El presidente del Senado y senador del PRM por la provincia María Trinidad Sánchez, Ricardo de los Santos criticó las declaraciones de Cedeño, a la vez que expresó estar de acuerdo con el planteamiento del partido, explicando que planteó la modificación de ese el artículo durante la segunda discusión para la aprobación del Código Penal en la Cámara del Senado.

“Eso es una violación sexual igual que otra, inclusive esta tiene el agravante que es abuso de confianza porque si tu esposa se acuesta contigo desnuda y su cuerpo no le pide tener sexo tú no puedes obligarla. Eso es una violación como cualquier otra”, dijo.

El también senador del partido oficialista, Santiago Zorilla, manifestó que todo lo que hay entre dos personas debe ser consensuado, de lo contrario cualquier acción si consentimiento se considera una violación.

“Tienen que estar de acuerdo ambas personas y si se toma una acción cuando una persona no está de acuerdo pues se considera es una violación”.

Precisó estar de acuerdo con el partido considerando que todo legislador o miembro de un partido tiene derecho a hacer declaraciones, pero a nombre de él, sin involucrar la organización política.

Miembros de otros partidos

El senador por la provincia Pedernales del partido Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez explicó que la posición de Cedeño no es nueva, considerando que cuando fue discutido el Código Penal este fue uno de los temas más debatido debido a la posición del legislador de La Romana.

Recalcó que, aunque las personas estén unidas en matrimonio o en unión libre, esto no le da derecho a ninguna de las dos partes a actuar sin el consentimiento de la otra persona. “Toda relación no consentida es una violación”, expresó.

Mientras que, la miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, a través de su cuenta en la red social de X (Twitter) reprochó las declaraciones del legislador indicando que este debía pedir perdón.

“Mi más enérgico repudio a las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño del @PRM_Oficial en detrimento de la integridad física y las libertades de la mujer. No podemos permitir este atropello machista que pretende justificar la violencia hacia la mujer. El diputado debe pedir perdón”, expresó.

Mi mas enérgico repudio a las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño del @PRM_Oficial, en detrimento de la integridad física y las libertades de la mujer. No podemos permitir este atropello machista que pretende justificar la violencia hacia la mujer. El Diputado debe… — Margarita Cedeño (@margaritacdf) July 9, 2024

“No pediré disculpas”

Luego de la controversia por sus declaraciones, Eugenio Cedeño indicó que no ofrecerá disculpa pública, asegurando que lo que ha defendido lo continuará haciendo, asegurando que aquellas que requieran sus disculpas son enemigas de las mujeres.

“Ninguna disculpa pública, lo que he defendido lo defiendo y lo defenderé, porque no se trata de hombre, se trata también de mujer. Esas que quieren que me disculpe públicamente son enemigas de las mujeres. Porque quieren que a una mujer la condenen a diez años porque se quite el dispositivo”.

Además, posteó en su cuenta de X (Twitter): “Creo que aquí hablamos aún más claro. El que quiera entender que entienda”, seguido del video donde defiende sus declaraciones y cuestiona la "ética periodística" de profesionales de la comunicación.

Profamilia

Mientras que, la institución no gubernamental Profamilia a través de su cuenta en la red social de Instagram indicó que las declaraciones del diputado son un ejemplo de la violencia machista que aún persiste en la sociedad dominicana, además, calificó de ofensivas, indicando que estás promueven la idea de que las mujeres son propiedad de sus esposos y que no tienen autonomía sobre sus propios cuerpos.

“Estas declaraciones contribuyen a la normalización de la violencia contra las mujeres y resulta indignante y preocupante que vengan de alguien en una posición de poder e influencia como un legislador, quien supuestamente debe representar y proteger los derechos de todos los ciudadanos”, precisó la institución.

Figuras de los medios de comunicación

La periodista Paola Chaljub Then, a través de su cuenta en la red social de X (Twitter) calificó de “asqueante” la postura del legislador, a la vez que dijo no saber que le causaba mayor asombro “la estupidez que afirma o la convicción con que defiende su idea”.

En la misma red social, la también comunicadora Zoila Luna reposteó el vídeo de las declaraciones de Eugenio Cedeño expresando: “Díganme que esto es “fake news” o que es IA. Díganmelo, por favor”.

Mediante su cuenta en la red social de Instagram, la comunicadora, Karina Larrauri colgó una imagen que decía: “No Eugenio, la mujer no es un objeto que puedes adquirir firmando un papel”, seguido de su firma.