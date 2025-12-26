Pasadas las 9:00 a.m. de este viernes 26 de diciembre decenas de personas, entre ellos militantes del partido Fuerza del Pueblo y amigos cercanos al expresidente de Leonel Fernández, se formaron en una fila afuera de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), con motivo a la celebración de sus 72 años.

Entre el murmullo y risas, algunos de los presentes evadían el lente de las cámaras, bajaban la mirada, se colocaban la mano en la cara o simplemente sonreían. Ciriaco Cabrera se mostró enérgico y optimista por el aniversario de vida de Fernández, indicando que todos los años acude a Funglode para saludar al exmandatario porque lo considera su amigo y cree “fielmente” en él, al tiempo que indicó que le llevaba un regalo especial.

Ciriaco Cabrera. Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO

Asimismo, César Torres, con años de ausencia en República Dominicana, dijo que es la primera vez que hace acto de presencia en Funglode y lo hizo con la finalidad de manifestarle al exmandatario su gratitud por los años en que estuvo en el poder.

Torres llevaba consigo una cajita rectangular, color verde y un lazo rojo, cuyo contenido era un lapicero, con el cual, según sus palabras, el exmandatario “firmará los primeros decretos para que el país de nuevo arranque con máquinas de desarrollo como lo necesita”.

“Quiero que el país de nuevo cambie y que nosotros tengamos una República Dominicana con el desarrollo como la que tuvimos hasta 2020. O sea, queremos que el país se encamine en el desarrollo y no como ahora mismo lo tenemos y para eso necesitamos al líder”, expresó.

En la explanada del lugar también se encontraba el director de comunicaciones de la organización política, Omar Liriano, quien luego de un cordial saludo, invitaba a los miembros de la prensa pasar al Auditorio de Funglode, donde el exmandatario recibiría a los presentes.

Merengues navideños en un tono moderado, globos azules, dorado y plateado, y un bizcocho de dos niveles, aunque pequeño, adornaban el escenario del auditorio.

Las cuatro primeras filas de asiento fueron reservadas para los miembros de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo (FP), las tres filas posteriores fueron asignadas a los periodistas y las demás fueron ocupadas por algunos de los presentes.

Una vez en el auditorio, formados en filas los presentes subían al escenario, estrechaban la mano de Fernández, hacían entrega del regalo y luego posaban para tomarse una fotografía.

"A todos ustedes, obviamente, mi gratitud por esta permanente demostración de afecto, cariño y simpatía", manifestó Leonel Fernández por las muestras de afecto recibidas.

Pasadas las 12:00 p.m. al menos 25 personas aún permanecían en la fila para pasar al auditorio y felicitar al expresidente.