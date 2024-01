La senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, se refirió este viernes a su situación dentro de la referida organización política, afirmando que en el PRM, los miembros de esa organización la respetan, "y otros no".

“No estoy trabajando con personas desconocidas. Soy dirigente de un partido, he crecido en un partido que me he validado y donde me respetan, algunos y algunos no ¿verdad? Porque hay de todo. Esa es la política, como en la vida", afirmó Raful en el programa El Día.

Aseguró que, como coordinadora de campaña enfrenta desafíos de comunicaciones, estratégicos, con la dirigencia del partido, la participación de las mujeres y la juventud, así como con la estructura del comando de campaña, de cual indicó que el presidente ha sido “muy claro y quiere que todo este armonía y coherencia” para no perder la parte institucional.

Asimismo, agregó que luego de culminar su labor como coordinadora de campaña, no ha negociado ningún puesto.

Sobre la candidatura de Moreno

Raful afirmó que el oficialista tardó mucho para informar sobre la candidatura a la senaduría en el Distrito Nacional, algo que, en su opinión, "no debió pasar".

Asimismo, manifestó que el proceso trajo consigo incertidumbre tanto a nivel político como personal, lo que calificó como “desgaste humano”.

De igual forma, indicó que tenía deseo de permanecer en el puesto por múltiples razones, entre ellas proyectos que no han visto luz y proyectos pendientes como terminar la reforma del Senado, del cual dijo inició a través de un diagnóstico.

“Yo me siento y me sentí en su momento con el derecho y el deseo de continuar al frente de la senaduría en el Distrito Nacional”.

Alianza con Alianza País

Fadul negó que haya expresado resistencia a las negociaciones con el partido oficialista y Alianza País, y que concluyeron, entre otros acuerdos, con la presentación de Guillermo Moreno como candidato al Senado por el Distrito Nacional.

“Mentira. Eso es falso de toda falsedad", aseveró la legisladora. "Yo no voy a mentir, ni mucho menos me voy a resistir a una decisión estratégica cuando se me informa con tiempo y se me explican las razones”.

Afirmó que, al momento de saber las razones de dicha decisión, entendió y cedió.

“Cuando se explicaron las razones después de pasado el tiempo, hice el emplazamiento. Entendí y cedí, porque entendí que el interés colectivo tiene que primar sobre el individualismo”, explicó.

Raful calificó la alianza con Moreno como estratégica y coyuntural, además que manifestó que es la primera vez que un partido político encabezará una alianza de esta magnitud.

“Yo creo que es la primera vez que un partido político va a encabezar una alianza de esta magnitud en un proceso electoral con tantos partidos. Eso hay que entenderlo”, enfatizó.

En ese mismo orden, manifestó que la candidatura de Moreno es una decisión del partido oficialista y en su función de coordinadora de campaña, apoyará a todos los candidatos y candidatas de las alianzas que encabeza el PRM.

Además, Raful indicó que aun no ha tenido contacto con Moreno, pero que agradeció sus deferencias durante su juramentación, de la cual afirmó hizo públicas en su momento.

“Llegará el momento en que podamos hacerlo”, indicó Raful en referencia hacia el contacto con el candidato a la senaduría.

Acerca de la Ley 01-24

Raful calificó de “controvertida”, la Ley 01-24 que establece y regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN).

“Yo entiendo que puede ser modificada en cualquier momento y que esta iniciativa tanto los legisladores como el presidente de la República pueden trabajarla para que sea más especificas en la búsqueda de garantía de los derechos fundamentales”.

A la vez aseguró dicha ley esta abierta como todos los proyectos de ley a ser modificada.