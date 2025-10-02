El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó este jueves el programa "Verifícate", una plataforma tecnológica que busca modernizar el padrón de militantes, fortalecer la transparencia interna y abrir las puertas a ciudadanos interesados en formar parte de la organización.

Durante una rueda de prensa realizada en su casa nacional, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ofreció los detalles del programa que fue iniciado en todo el país, dijo el PRM en un comunicado.

Paliza, quien estuvo acompañado de varios miembros de la Dirección Ejecutiva del partido oficial, destacó que "Verifícate” representa un paso firme hacia la transformación institucional del PRM, alineado con los avances tecnológicos y la apertura democrática que ha caracterizado la gestión del presidente Luis Abinader.

“Este programa es una invitación abierta a la sociedad dominicana para que participe en el cambio que hemos venido impulsando desde el gobierno y desde el partido”, expresó Paliza.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El programa permitirá que tanto militantes actuales como ciudadanos sin afiliación política puedan verificar, actualizar o formalizar su inscripción en el partido.

La plataforma digital está disponible a través del portal oficial prm.org.do y utiliza herramientas de validación biométrica para garantizar que cada registro corresponda efectivamente al titular de la cédula ingresada.

Este proceso, denominado “onboarding”, incluye una prueba de vida mediante reconocimiento facial, similar al que utilizan los dispositivos móviles inteligentes.

El sistema abre la cámara del dispositivo y realiza una validación biométrica del rostro, que se guarda como una huella digital en las bases de datos del partido.

Por otra parte, el secretario de organización del PRM, Deligne Asención, informó que el PRM ya está realizando jornadas de verificación y captación de nuevos miembros en todo el país.

El secretario de tecnología del PRM, Edgar Batista, explicó que la verificación se realiza cruzando los datos del usuario con la base de datos de la Junta Central Electoral, lo que permite validar la identidad de manera segura y eficiente.

Si el ciudadano ya está registrado, puede actualizar sus datos; si no lo está, el sistema lo inscribe como nuevo militante.

Dijo que los miembros de la Dirección Ejecutiva ya han completado el proceso, lo que demuestra el compromiso interno con la modernización y la integridad institucional.

“Verifícate” también contempla una estrategia territorial: brigadas del PRM recorrerán el país para asistir a los ciudadanos en el proceso de verificación, tocar puertas y promover la participación política activa.

El programa se inscribe dentro de los diez años de existencia del PRM y los cinco años de ejercicio gubernamental, en los que ha tenido representación en el Congreso, los ayuntamientos y la dirección del Estado. Según Paliza, esta iniciativa reafirma el compromiso del partido con la institucionalidad y la participación ciudadana.