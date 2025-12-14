El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este domingo su posición sobre el escándalo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), al precisar que ante la magnitud del caso es "imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias".

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, recordó en sus redes sociales la posición asumida por su partido al denunciar el caso, que hoy, se ventila en los tribunales

"En nombre de la Dirección del PLD reiteramos la posición oficial sostenida desde el 8 de julio y reafirmada en la rueda de prensa del lunes 8 de diciembre: que, en el caso de Senasa, dada su gravedad e impacto directo en la población -especialmente en los sectores más vulnerables-, es imprescindible llegar hasta las últimas consecuencias", expresó Pujols a través de su cuenta de X.

El alto dirigente peledeísta sostuvo que las autoridades competentes deben establecer responsabilidades y aplicar la ley, dejando claro que un caso de esta naturaleza no debe manejarse bajo esquemas de conciliación política o administrativa.

Pujols denunció ante el país que el Ministerio Público está actuando con diferenciación política, aplicando un trato suave al PRM y un trato cruel y humillante a cualquier otro ciudadano bajo investigación, manipulando la Justicia para mantener la hegemonía del partido de gobierno.