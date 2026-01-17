Los altos dirigentes del PLD Melanio Paredes y Rubén Bichara coincidieron en resaltar el apego de esa organización a las leyes y normas de República Dominicana, pero opinaron que la realidad actual del país "obliga a cierta flexibilidad" en la elección de los aspirantes a candidaturas para las elecciones de 2028.

Paredes y Bichara, miembros del comité político del PLD, respondieron así a las declaraciones del residente del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho Hidalgo, sobre las promociones de candidaturas fuera de los plazos legales, afirmando que esas aspiraciones extemporáneas afectan la equidad a lo interno de los partidos políticos.

"Como respetuoso de la Ley, el PLD nunca infligirá la normativa electoral establecida en el país, aunque aclaramos que los partidos políticos tiene la facultad interna de tomar sus decisiones con relación a organizar sus actividades y escoger sus aspirantes a candidaturas para ser oficializados en el plazo que la Ley indica", explicó Bichara en una nota de su partido.

Reiteró que los partidos están facultados, también por leyes, para ponderar, revisar, realizar sus procesos internos en los plazos legales establecidos.

De su lado, Paredes razonó que la realidad política actual está "obligando" a los partidos políticos a escoger sus aspirantes antes de 2027.

"En el caso del PLD y del PRM tienen, que de alguna manera, mostrar sus aspirantes. Y tendrán que hacerlo el año en curso", consideró el exministro de Educación.

Agregó que "lo que debe hacer la Junta Central Electoral, facultada para adoptar decisiones administrativas, y el propio Tribunal Superior Electoral, es entender que la realidad obliga a ser más flexibles", apuntó.

