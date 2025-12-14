El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, reafirmó que la ética y la lucha contra la corrupción y la impunidad forman parte de los valores y principios fundamentales de esa organización política, establecidos en el artículo 3 de sus Estatutos, los cuales definió como principios irrenunciables.

A través de la red social X, antigua Twitter, Olivares expresó que el PRM mantiene una postura firme frente a la corrupción y que, cuando se detectan hechos de esa naturaleza, como en el deplorable caso de Senasa, se actúa con absoluta determinación para evitar cualquier forma de impunidad, marcando una diferencia clara con prácticas del pasado.

El dirigente político destacó que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúan con total independencia y que esa es una "voluntad inquebrantable del presidente Luis Abinader", precisando que no existe ningún vínculo del Gobierno con fiscales, procuradores o jueces en relación con el ejercicio de sus funciones, especialmente en los casos de corrupción administrativa.

Olivares también señaló que, aun cuando se aplique el criterio de oportunidad por cooperación con las investigaciones y la devolución de los activos sustraídos, la sanción penal debe ser visible y aplicada a todos los responsables, advirtiendo que bajo ninguna circunstancia debe transmitirse el mensaje inaceptable de que robar y delatar compensa

