La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda discusión, el proyecto de ley que elimina de la Ley Orgánica del Régimen Electoral las candidaturas independientes.
Con la aprobación, los diputados convirtieron en ley el proyecto de modificación, que pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La normativa, que hace una semana eliminó las candidaturas independientes en una primera votación, fue objeto de estudio por parte de una comisión especial, la cual rindió al pleno un informe favorable, solicitando el voto favorable para su aprobación, dijo el hemiciclo en una nota.
Fortalecimiento de los partidos políticos
En el informe, la Comisión expresó que la supresión de las candidaturas independientes contribuye a garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de representación, suplencia y gobernabilidad, evitando distorsiones en el sistema democrático y fortalecimiento del rol estructural de los partidos políticos como vía que el constituyente previó para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido.
Asimismo, que el diseño constitucional dominicano organiza la participación política a través de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, conforme a lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución, el cual debe interpretarse de manera armónica con el párrafo I del artículo 77, el numeral 6 del artículo 129 y el párrafo II del artículo 201 de la propia Carta Magna.
El 11 de marzo pasado, el Senado aprobó en segunda lectura suprimir de las leyes las candidaturas independientes, que fueron incluidas a raíz de una decisión tomada ese sentido por el Tribunal Constitucional (TC).
TC habilitó las candidaturas independientes en 2024
El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana autorizó y habilitó las candidaturas independientes en diciembre de 2024.
El fallo declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley de Régimen Electoral 20-23, los cuales obligaban a los candidatos a estar respaldados por estructuras partidistas.
Tiempo después, la Junta Central Electoral (JCE) reglamentó esas candidaturas, aunque estableció requisitos prácticamente idénticos a las estructuras de los partidos políticos.
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