Diputado anuncia salida de la Fuerza del Pueblo en plena sesión parlamentaria

El diputado por la provincia Pedernales, Rafael Pérez, anunció este miércoles su renuncia irrevocable como militante y miembro del comité central de la Fuerza del Pueblo, decisión que comunicó durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados tras depositar formalmente su dimisión ante los organismos internos de la organización.

Durante su intervención en el hemiciclo, el legislador afirmó que su salida responde a una reflexión sobre el rumbo que considera necesario para continuar ejerciendo su representación en favor de la provincia que representa.

Pérez calificó la determinación como una de las más trascendentales de su trayectoria política y agradeció la oportunidad de haber formado parte del proyecto encabezado por la Fuerza del Pueblo, organización en la que compartió responsabilidades con dirigentes y militantes de distintos niveles.

El congresista sostuvo que la decisión obedece a una convicción personal sobre el camino que debe seguir para cumplir con sus responsabilidades públicas, aunque no reveló si su renuncia implica el ingreso a otra organización política o si permanecerá como legislador independiente.

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¿Qué implica la salida de Rafael Pérez?

Además de ocupar una curul por la provincia Pedernales, Rafael Pérez integraba el comité central de la Fuerza del Pueblo, uno de los órganos de dirección política de la organización del expresidente Leonel Fernández.

Su salida representa una baja dentro de la estructura partidaria en momentos en que las principales organizaciones políticas continúan reconfigurando sus liderazgos y estrategias de cara a los próximos procesos electorales.

Hasta el momento, el diputado no ha informado cuál será su futuro político ni si se incorporará a otra organización. Su intervención pública se limitó a comunicar la renuncia y a expresar agradecimientos.

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