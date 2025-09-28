El expresidente de la República, Danilo Medina, criticó el "abandono" de servicios básicos que ha deteriorado las condiciones de vida de la población durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Medina, durante la Asamblea Provincial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Hato Mayor, afirmó que durante el gobierno que encabeza Luis Abinader, programas como el de Medicamentos de Alto Costo, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como servicios básicos como el energético han sufrido un retroceso, llevando a una situación de abandono y pobreza a las comunidades del país.

Sobre el programa de Medicamentos de Alto Costo, el presidente del partido morado insistió en que no se trató de una propuesta antojadiza y que se creó para ayudar a las familias en condiciones económicas precarias.

"Ese programa está ahí para proteger a las familias dominicanas que tenían un miembro con una enfermedad catastrófica, para ir en auxilio de las personas. No puede ser que esos programas sean eliminados, cuando este gobierno ha manejado más recursos que ningún gobierno en la historia de República Dominicana", criticó.

Respecto al Sistema 911, Medina afirmó que, durante su gestión, el programa garantizaba atención rápida y digna, brindándole a las personas una asistencia de salud en ambulancias equipadas y una respuesta médica inmediata.

“Esas cosas se han perdido”, sentenció el dos veces presidente dominicano (2012-2016 y 2016-2020).

El exmandatario, al hablar sobre el sistema eléctrico, afirmó que en su gobierno se logró energizar a gran parte de la provincia de Hato Mayor, además de otras zonas rurales en el país, lo que, según dijo, redujo los apagones y abarató el costo del servicio.

