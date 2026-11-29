Las avenidas Duarte y Pedro Livio Cedeño y sus alrededores se encuentran abarrotados de ciudadanos que se han concentrado a pocos minutos del inicio de la Gran Marcha del Pueblo, convocada por el partido Fuerza del Pueblo (FP).

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Con pancartas, banderas y cacerolas, los participantes expresan sus reclamos frente al alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, las deficiencias de los servicios públicos y la necesidad de mejores condiciones de vida.

Entre las principales demandas exhibidas figuran el acceso al agua potable, aumentos salariales, mejoras en los servicios de salud y educación, protección de los recursos naturales y mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos.

La movilización es encabezada por el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y recorrerá varias calles y avenidas de la capital hasta llegar a la explanada del Altar de la Patria, donde está previsto que se dirija a los manifestantes.

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