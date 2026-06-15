El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, exhortó a empresarios, comerciantes, profesionales y líderes de esta provincia a promover una jornada de concienciación cívica para que ciudadanos que residen en la región actualicen su domicilio electoral y ejerzan el voto en la demarcación donde viven.

La petición está contenida en una carta dirigida “a todos los empresarios, comerciantes, profesionales y líderes de la Provincia La Altagracia”. En el documento, el prelado destaca el crecimiento poblacional y económico que ha vivido la zona en las últimas décadas, con miles de personas que se han establecido en el Este para formar familias y desarrollar proyectos de vida.

Sin embargo, advierte que una parte de esa población mantiene su registro electoral en otras provincias, lo cual —según plantea— impide que la realidad demográfica quede plenamente reflejada en los procesos de representación y en la planificación del desarrollo.

“No se trata únicamente de un acto administrativo. Es un ejercicio de responsabilidad ciudadana que fortalece la democracia”, señala el obispo, al llamar a los sectores productivos a motivar a colaboradores, familiares y relacionados para que realicen el cambio correspondiente.

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Castro Marte subraya que los empresarios y comerciantes, por su papel en el desarrollo económico y social, pueden convertirse en multiplicadores del mensaje, promoviendo una cultura de participación responsable y compromiso con el bienestar colectivo.

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