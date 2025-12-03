La Cámara de Diputados aprobó en primera discusión al proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal, la noche de este martes 2, con 120 votos favorables a la pieza.

La aprobación incluyó la versión del proyecto, así como el informe de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, junto a más de diez modificaciones planteadas por los legisladores.

El presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, destacó que la reforma busca dotar al país de un marco procesal penal actualizado, más eficiente, transparente y acorde con las realidades actuales, con la intención de reforzar la administración de justicia.

La pieza ahora deberá someterse a una segunda lectura, para lo cual fue convocada una nueva sesión este miércoles, a la 1 de la tarde.

Los legisladores han acelerado el trámite ante el vencimiento del plazo otorgado por Tribunal Constitucional, que exige la aprobación definitiva antes del 11 de diciembre, so pena de que la normativa vigente quedara sin respaldo legal.

Previo a la votación, diversos sectores expresaron su preocupación por la modificación al proyecto para reducir el tiempo de los procesos en justicia, limitando los plazos y sustituyendo el estándar convencional del “plazo razonable” por un conteo matemático rígido que ignoraría la complejidad de los grandes casos penales.

