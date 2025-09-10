El presidente Luis Abinader felicitó y agradeció al liderazgo político dominicano por su participación en el diálogo de alto nivel sobre la crisis en Haití, convocado por el Poder Ejecutivo.

El mandatario calificó como un hecho "memorable" y "sin precedentes", el informe final elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), nacido de las discusiones entre diversos sectores, destacando que la democracia se fortalece con la madurez política mostrada.

Destacó la receptividad de los distintos actores de la sociedad a la iniciativa del Gobierno de dialogar para unificar criterios y blindar al país ante posibles efectos de la crisis haitiana, la cual ha alcanzado su punto crítico.

El presidente afirmó que la unidad política y social es fundamental para abordar los desafíos que plantea la situación en Haití y las implicaciones que acarrearía para el país.

Durante su intervención en LA Semanal con la prensa, el pasado lunes, el gobernante anunció que en su próxima intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, abordará el tema, destacando el abandono de la comunidad internacional hacia el vecino país y los efectos y amenazas que supone la crisis social en la nación vecina para República Dominicana.

