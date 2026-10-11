El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, acusó al Gobierno de dejar desprotegidos a los productores nacionales de arroz frente a la apertura comercial y la entrada de importaciones procedentes de Estados Unidos.

Durante su encuentro “Un Café con Abel”, Martínez cuestionó la actuación de las autoridades y sostuvo que el país dispuso de tiempo suficiente para preparar al sector ante la eliminación progresiva de los aranceles contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Abel Martínez acusa al Gobierno de dejar desprotegidos a arroceros ante apertura comercial

“El arroz que nos comemos, que llega a nuestra mesa, los dominicanos consumimos al año más de quince millones de quintales, y una de las economías más sólidas del sector agropecuario tiene que ver con el arroz”, expresó.

Martínez afirmó que la preocupación de los productores responde, a su juicio, a la falta de mecanismos que les permitan competir en mejores condiciones frente al arroz importado y criticó la reciente derogación del decreto de 2024 que regulaba las importaciones del cereal.

“El Gobierno los soltó en banda”

El dirigente político consideró que durante los años previos a la apertura comercial debieron implementarse mecanismos de financiamiento, asistencia técnica y fortalecimiento productivo para aumentar la competitividad de los arroceros dominicanos.

“Tuvo tiempo para dignificar a nuestros productores, para darle préstamos blandos, crédito, asesoría, para que nuestros productores de arroz pudieran competir”, señaló.

Abel Martínez acusa al Gobierno de dejar desprotegidos a arroceros ante apertura comercial

Martínez aseguró que actualmente existe incertidumbre entre los productores nacionales ante el nuevo escenario comercial. “Hoy están desesperados, los que producen el arroz que va diariamente a nuestra mesa, porque el Gobierno los soltó en banda”, manifestó.

El aspirante presidencial sostuvo además que el arroz constituye un componente importante de la producción agropecuaria y de la alimentación de los dominicanos, por lo que consideró que las decisiones relacionadas con ese sector tienen implicaciones para los productores y la seguridad alimentaria del país.

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