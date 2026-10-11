Abel Martínez acusa al Gobierno de dejar desprotegidos a arroceros ante apertura comercial

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, acusó al Gobierno de dejar desprotegidos a los productores nacionales de arroz frente a la apertura comercial y la entrada de importaciones procedentes de Estados Unidos.

Durante su encuentro “Un Café con Abel”, Martínez cuestionó la actuación de las autoridades y sostuvo que el país dispuso de tiempo suficiente para preparar al sector ante la eliminación progresiva de los aranceles contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

“El arroz que nos comemos, que llega a nuestra mesa, los dominicanos consumimos al año más de quince millones de quintales, y una de las economías más sólidas del sector agropecuario tiene que ver con el arroz”, expresó.

Martínez afirmó que la preocupación de los productores responde, a su juicio, a la falta de mecanismos que les permitan competir en mejores condiciones frente al arroz importado y criticó la reciente derogación del decreto de 2024 que regulaba las importaciones del cereal.

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“El Gobierno los soltó en banda”

El dirigente político consideró que durante los años previos a la apertura comercial debieron implementarse mecanismos de financiamiento, asistencia técnica y fortalecimiento productivo para aumentar la competitividad de los arroceros dominicanos.

“Tuvo tiempo para dignificar a nuestros productores, para darle préstamos blandos, crédito, asesoría, para que nuestros productores de arroz pudieran competir”, señaló.

Martínez aseguró que actualmente existe incertidumbre entre los productores nacionales ante el nuevo escenario comercial. “Hoy están desesperados, los que producen el arroz que va diariamente a nuestra mesa, porque el Gobierno los soltó en banda”, manifestó.

El aspirante presidencial sostuvo además que el arroz constituye un componente importante de la producción agropecuaria y de la alimentación de los dominicanos, por lo que consideró que las decisiones relacionadas con ese sector tienen implicaciones para los productores y la seguridad alimentaria del país.

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