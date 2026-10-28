"Drenar el pantano" solía ser uno de los temas y promesas de campaña del presidente Donald Trump. Hoy en día ya no se oye hablar mucho de esa promesa. Cuando recientemente se le preguntó sobre su propio lucro indebido, Trump dijo: "Deberían fijarse en la verdadera corrupción. Es la corrupción demócrata y eso incluye a Jeffrey Epstein". Freud podría haberse divertido con la espontánea referencia de Trump a Epstein. Pero es María Antonieta quien me viene a la mente. La imagen de Trump exprimiendo a los donantes para pagar un salón de baile al estilo de Versalles mientras los estadounidenses luchan por mantenerse a flote en su vida económica es mala política. Desestimar la corrupción como noticias falsas es aún peor. Es como si dijera: "Que coman hamburguesas".

A diferencia del campesinado francés, los estadounidenses tienen derecho al voto. La corrupción encabeza la lista de quejas de los votantes antes de las elecciones de mitad de período de la próxima semana. En una de las encuestas más sorprendentes de los últimos años, el 88 % de los votantes le dijo a Fox News —la cadena televisiva pro-Trump— a principios de este mes que la "corrupción gubernamental" era su principal preocupación. El 60 % se mostraba "extremadamente preocupado", incluidos casi la mitad de los republicanos. Es posible que algunos republicanos estuvieran reaccionando de manera abstracta ante el papel que desempeña el dinero en la política; pero también es improbable. Ese salón de baile de Trump, bañado en oro, vale más que mil acuerdos recónditos de criptomonedas. Es difícil ignorar su ostentación.

Sin embargo, la moraleja de la inminente derrota republicana se exagerará. Si Trump perdiera el control del Congreso la próxima semana, los votantes estadounidenses no estarían rechazando el populismo más de lo que lo estaban acogiendo cuando lo eligieron en 2024. Los estadounidenses están reaccionando mal ante el alto costo de vida, algo que todos los políticos parecen incapaces de resolver. La diferencia entre la actualidad y 2024 es que la corrupción ha entrado a formar parte del debate. La crisis de asequibilidad y la corrupción en EE. UU. ahora se toman como dos caras de la misma moneda. Cuando sus circunstancias son difíciles, la gente tiende a ver la economía como un juego de suma cero: más para él significa menos para mí. Cuando ese "él" en cuestión no solo es su presidente, sino que además está amasando una fortuna de manera evidente, eso intensifica la ira de la gente.

Cada nación descontenta es única. Pero la similitud en el estado de ánimo entre países como Hungría y Serbia —los cuales recientemente expulsaron a populistas de derecha en elecciones dominadas por la corrupción— y el EE. UU. de hoy es sorprendente. En ambos casos —Viktor Orbán de Hungría en abril y Aleksandar Vučić de Serbia el domingo pasado—, los líderes autoritarios admitieron su derrota. No lo hicieron por magnanimidad. Sus márgenes de derrota, particularmente en Hungría, eran demasiado abismales como para cuestionarlos. Solo podemos anticipar la reacción de Trump ante los resultados del próximo martes. Pero su historial sugiere que él consideraría cualquier derrota como un fraude. Pero cuanto mayor sea la derrota, más difícil le resultará a Trump revertirla.

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La pregunta del billón de dólares es si los votantes sabrán establecer la conexión entre los aspirantes a autócratas nacionalistas y la proliferación de las estafas y prácticas corruptas. Los partidos centristas, incluidos los demócratas, el Partido Laborista británico y el centro francés, siguen sin tener ni idea de cómo solucionar el malestar que aqueja a sus sociedades. La asequibilidad es un indicador de una sensación más profunda de exclusión. Esa sensación puede vincularse a una serie de culpables, incluida la inmigración. En este ciclo electoral estadounidense, resulta ser la corrupción. Sin embargo, la corrupción prospera bajo un cierto tipo de política. Ningún demócrata anterior, ni tampoco ningún republicano anterior, ni siquiera se acercan a igualar la máquina de hacer dinero de Trump.

Lo que salva a Trump es que ni siquiera se esfuerza por ocultar lo que está haciendo. Trump ofrece así un claro experimento sobre cuánto tiempo el ondear de la bandera estadounidense puede distraer a la gente de lo que está sucediendo justo bajo sus narices. Él no solo ha estado amasando grandes fortunas mientras ocupa el cargo; las estimaciones llegan hasta los 4.000 millones de dólares si se incluye a su familia. Pero una gran parte proviene de extranjeros. No se necesita un pasaporte estadounidense para conseguir un perdón de alguien en el círculo de Trump. Incluso puedes haber sido condenado por facilitar el lavado de dinero de Irán, como fue el caso de Changpeng Zhao, fundador de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo; o por tráfico de drogas, como le ocurrió a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que se encuentra encarcelado. En el caso de este último, no parece que haya habido intercambio de dinero. Trump estaba deshaciendo lo que afirmaba ser una "trampa de Biden". En cualquier caso, se supone que la lucha contra Irán y el narcotráfico son las prioridades de Trump.

El ejemplo más escandaloso del mundo de corrupción descarada es el de Vladímir Putin, de Rusia. Se estima que su patrimonio neto asciende a decenas de miles de millones. Pero Putin también representa una de las características típicas de nuestra época. El salto de infringir las leyes (o invadir a los países vecinos) para mantenerse en el poder a infringirlas para enriquecerse es muy pequeño. Lo primero suele conducir a lo segundo. Uno de los pocos argumentos a favor que tienen hoy en día los partidos tradicionales es que no están cimentados sobre la corrupción. Esto puede parecer un consuelo menor dada la magnitud de los problemas de Occidente. Pero definitivamente resulta significativo.

Edward Luce. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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