Venezuela ha revelado una deuda de cerca de US$240 mil millones, mientras que el gobierno de Delcy Rodríguez, respaldado por EEUU, publicó un marco económico para la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia.

El martes, el Ministerio de Finanzas de la nación sudamericana publicó datos económicos actualizados por primera vez en años, que constituyen la base largamente esperada de lo que calificó como un plan "claro y creíble" para reducir la deuda del país y recuperar el acceso a los mercados internacionales tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de EEUU en enero.

Venezuela entró en mora en 2017 tras años de mala gestión económica, caída de la producción petrolera y sanciones de EEUU que finalmente interrumpieron los pagos e hicieron imposible una reestructuración durante años.

En mayo, el gobierno de Rodríguez anunció que había contratado a una firma de asesoría financiera estadounidense, Centerview Partners, para trabajar en una reestructuración, comenzando por elaborar un "marco macroeconómico" actualizado que sirviera de guía para las negociaciones. Venezuela aún no ha publicado un análisis completo de sostenibilidad de la deuda que determine el alcance de una posible reestructuración.

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Los precios de los bonos emitidos por el gobierno y Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía petrolera estatal, subieron entre 2 y 3 centavos por dólar el martes. Los bonos han aumentado alrededor de un 70 por ciento de precio este año, pero cotizan entre un tercio y la mitad de su valor nominal.

El informe del martes señaló: "La deuda pública de Venezuela se encuentra en una situación de incumplimiento prolongado y es insostenible, como consecuencia de las restricciones impuestas por las sanciones financieras, la caída de los ingresos por hidrocarburos y años de desequilibrios macroeconómicos".

El Financial Times (FT) reportó en junio que el país estaba a punto de revelar una deuda acumulada de US$240 mil millones, muy superior a las estimaciones del mercado, que eran de menos de US$200 mil millones. El informe del martes muestra que la diferencia consiste en gran parte en deudas "no financieras" contraídas por PDVSA.

Los preparativos para una reestructuración se retrasaron debido al devastador terremoto que sacudió Caracas en junio, según señalaron fuentes familiarizadas con el asunto.

Las cifras publicadas el martes ofrecen la visión más detallada del desempeño de la economía desde la salida de Maduro del poder. Este período ha estado marcado por una avalancha de inversionistas, respaldada por EEUU, en busca de acuerdos petroleros, así como por el impacto devastador del terremoto.

Se prevé que la economía crezca un 5 por ciento este año, menos que el año pasado. La inflación es "excepcionalmente alta" y se espera que cierre 2026 con una tasa anual superior al 300 por ciento. Según el documento, se prevé que baje al 72 por ciento el próximo año.

Se estima que la economía de Venezuela duplicará su tamaño y alcanzará los US$200 mil millones para 2031, frente a los menos de US$100 mil millones que registraba justo antes de la salida de Maduro del poder. Esta cifra equivaldría aproximadamente a la mitad del producto interno bruto (PIB) máximo que alcanzó el país en 2012, durante los últimos años de gobierno del fallecido líder Hugo Chávez.

El reducido tamaño de la economía y la consiguiente elevada relación entre la deuda y el PIB hacen que la mayoría de los tenedores de bonos esperen tener que asumir una importante reducción del valor nominal de sus acreencias. Sin embargo, señalan que el valor de la deuda reestructurada dependerá casi por completo de la rapidez con la que el país pueda aumentar la producción y los ingresos petroleros.

El documento publicado el martes prevé que PDVSA y sus socios internacionales invertirán alrededor de US$160 mil millones en proyectos petroleros durante la próxima década, de los cuales poco menos de la mitad procederá de la compañía petrolera estatal.

De los US$237.5 mil millones que Venezuela y PDVSA adeudaban conjuntamente al cierre del año pasado, casi la mitad corresponde a US$110 mil millones en bonos en mora e intereses acumulados impagos durante años.

El país también adeuda US$6 mil millones en préstamos bancarios y más de US$26 mil millones en laudos arbitrales, es decir, indemnizaciones derivadas de litigios internacionales que involucran principalmente a grandes compañías petroleras y empresas mineras cuyos activos fueron expropiados durante el gobierno de Chávez.

China concentra casi US$17 mil millones de los US$23 mil millones que Venezuela adeuda a acreedores oficiales, mientras que la deuda con Rusia asciende a US$5 mil millones. Poco más de US$4 mil millones se adeudan a acreedores multilaterales, como los bancos de desarrollo.

El Ministerio de Finanzas indicó que también había identificado US$67 mil millones en "obligaciones no financieras, concentradas íntegramente en PDVSA", incluyendo US$17 mil millones adeudados a proveedores y US$10 mil millones relacionados con empresas conjuntas en proyectos petroleros. Aproximadamente US$30 mil millones de estas obligaciones se clasifican como deuda "intrasectorial pública".

"Estos pasivos añaden un grado adicional de complejidad al perfil general de la deuda y ponen de relieve la importancia de adoptar un enfoque integral al evaluar el alcance y la dinámica del endeudamiento del sector público", señala el informe.

En una reestructuración de tal magnitud, resulta inusual que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no haya desempeñado su papel tradicional de encabezar el análisis de sostenibilidad de la deuda, a pesar de que Venezuela reanudó sus relaciones con el organismo este año.

Muchos inversionistas y expertos quieren que el FMI participe más activamente. Algunos han cuestionado si es viable alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda antes de las elecciones, que, según ha dicho el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se celebrarían "idealmente" el próximo año.

El Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros, un grupo regional de economistas independientes, señaló este mes que Venezuela debería celebrar elecciones y permitir que el FMI realice su propio análisis antes de emprender cualquier reestructuración.

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