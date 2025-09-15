Ante la Barbarie cometida por el sionismo israelí en la Franja de Gaza, que ha dejado una cifras de muertos que según el Ministerio de Sanidad palestino alcanzan los 63.633, entre los que se encuentran 250 periodistas; que los heridos son 160.914 y los desaparecidos rondan los 13,000, de cuya totalidad en los tres renglones el 80% son mujeres, ancianos y niños, a eso se agrega la tragedia de 17,000 niños huérfanos y 21,000 discapacitados, teniendo como colofón que el 92% de todos los edificios, hospitales, escuelas y entidades públicas; 436.000 viviendas familiares han sido destruidas, se ha levantado una ola de indignación mundial.

Son millones los ciudadanos de los cincos continentes que han alzado su voz de protesta reclamando el cese de inmediato de esta acción criminal y genocida.

El cerco y bloqueo criminal del sionismo que impide la entrada de alimentos, medicinas y otros elementos necesarios para la sobrevivencia humana, que condena a morir de inanición a casi dos millones de seres humanos entre ellos 500,000 niños, ha levantado un tsunami de protesta e indignación en todo el mundo que ha decidido desafiar las huestes neonazis del sionismo y llegar a Gaza por tierra, aire y mar para llevar la ayuda humanitaria que la población gazatí necesita para no morir de hambre.

Las protestas que se han escenificado en muchas ciudades de Europa, Estados Unidos, Australia, en el propio Israel, en diversos países de América y África, es una nuestra del repudio colectivo que genera el genocidio que Netanyahu comete contra la indefensa población Palestina de Gaza.

A “La flotilla de la libertad”, cómo también se le denomina, se unirán embarcaciones portuguesas, tunecinas, italianas y de otras nacionalidades a lo largo de su recorrido de 1,600 millas y de una duración aproximada de unas tres semanas con buen tiempo.

El repudio contra el genocidio de Gaza llegó a “La vuelta ciclista” de España la que se vio interrumpida a su paso por Bilbao cuando cientos de manifestantes a favor de la causa palestina comenzaron a protestar por la participación del equipo Israel en la carrera.

Ya el pasado mes de junio en el pueblo africano de Túnez casi dos mil ciudadanos de todas las edades y sexo marcharon en un convoy terrestres que pasado por Libia y Egipto buscaba llegar a Rafah como vía de acceso a Gaza llevando un mensaje de aliento y solidaridad frente a la barbarie que en su contra comete el ejército israelí.

Ahora tres meses después de aquel intento reprimido e impedido de llenar su cometido, una flotilla de más de 30 embarcaciones zarpó de la costa de Barcelona en el Mar Mediterráneo, organizada por una entidad denominada Global Sumud, que persigue romper el criminal bloque sionista para socorrer a los miles de gazati que mueren hambre y desnutrición.

En dicha flotilla navegan cientos de personalidades de casi 50 países, que han puesto proa hacia Gaza, desafiando vientos, marejadas y tempestades dispuesto a enfrentar las abiertas amenazas sionista que procuraran impedir que llegue la urgente y necesaria ayuda que necesita ese destruido pueblo.

Pero a este gesto de arrojo contra la política de exterminio a la población palestina de Gaza, el régimen sionista de Benjamín Netanyahu, responde a través de su fascista y ultra derechista ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, catalogando de terroristas a todos los que vayan abordo de cualquiera de las naves y como forma de meter terror e intimidar señaló: "Que serán tratados como tales, detenidos y afrontarán largas estancias en prisión, bajo condiciones estrictas y sin privilegios". Concluyendo que las embarcaciones “serán confiscadas y entregadas a las fuerzas de seguridad”.

Las medidas anunciadas por el líder del ultraderechista "Poder Judío" que ocupa el Ministerio de Seguridad Nacional, evidencia que los planes de los sionistas de ocupar y adueñarse de toda la Franja de Gaza para el asentamiento de los colonos israelitas, es un plan diseñado bajo la concepción hitleriana del "espacio vital" con el que los Nazis invadieron toda Europa Oeste y que se equivocaron cuando trataron de extenderse por el Este invadiendo a Rusia.

Al sionismo no le importa si para lograr su política de expansión y dominio de territorios contiguos sobré todo palestinos y otros países árabes tienen que acabar y destruir su población tal como señala el Rabino Ronen Shaulov líder espiritual del Sionismo, sin el menor sonrojo y con el mayor descaro: "Todo Gaza y cada niño de Gaza debe morir de hambre".

¿Dígame en nombre de que Dios y de que religión habla este xenófobo, racista y necrófago? Seguro que no puedes ser en nombre del Dios bondadoso y bienhechor de los verdaderos cristianos.

Levantemos más altas nuestras voces contra el genocidio de Gaza y brindemos todo nuestro apoyo a la caravana de la Global Sumud, por su valentía de acudir en ayuda del pueblo Gazati no importando las amenazas del Sionismo.

Netanyahu y Ben-Gvir, son responsables de lo que le pase a cualquier miembro de los integrantes de la flotilla de la libertad. Basta ya del exterminio y la limpieza étnica que contra el pueblo gazati lleva a cabo el sionismo.