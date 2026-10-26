La catástrofe que representó el brutal colapso del sistema de presas y canales del reino de los sabeos dejó una huella en la historia, se registró en todo tipo de documentos y permaneció mucho tiempo en la memoria de los pueblos. Además dio origen a grandes cambios. El principal de ellos sería la decadencia de Saba y el fortalecimiento de los himyaritas, uno de los tantos reinos tribales de la montañosa región. Los himyaritas habían formado parte del reino de los sabeos y compartían los ritos paganos de su cultura y el carácter matrilineal de la sociedad. El reino de himyar se creó alrededor año 115 a. C. y muy pronto comenzó a ganar importancia. Al igual que los sabeos, vivían de la agricultura en base a desarrolladas técnicas de irrigación y vivián del comercio. El comercio se basaba en la exportación de resina de incienso y mirra y también marfil. Era un comercio intenso. En sus puertos atracaban numerosos barcos de otros países y sus barcos visitaban frecuentemente las cercanas costas de las ciudades mercantiles de África Oriental, sobre las cuales ejercían notable influencia. Fueron, de hecho, durante largos años los principales intermediarios entre el mediterráneo y esta región del mundo. De allí provenía el marfil destinado a Roma. A través de la ruta del incienso y a través de la ruta de la seda dominaba comercialmente y militarmente extensos territorios en Arabia, pero tuvieron que construir numerosas fortificaciones para protegerse de los constantes ataques de los beduinos. El reino de Himyar, cuya capital se llamaba Zafar, se expandiría con un ímpetu irrefrenable desde el siglo I a. C. hasta el siglo V d. C., sometiendo a su dominio a los pueblos de los alrededores. No sólo conquistó el Reino de Saba a finales del siglo III a. C., sino que también incorporó el oeste de lo que es hoy Oman y parte de la importante región de Hiyaz, que hoy está en manos de Arabia. Hasta el año 525, Himyar fue el reino dominante. En el Reino de Aksum (Eritrea y Somalia actuales) se sentía su influencia. Pero las relaciones entre ambos se complicaron y se invirtieron cuando los africanos de Aksum (que llegaron a superarlos en poder político, militar y comercial) invadieron y ocuparon Himyar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. El curioso episodio, de fondo y trasfondo religioso, fue en realidad una guerra subsidiaria, como las que están de modo hoy en día: dos más naciones que se enfrentan de forman indirecta mediante intermediarios.Todo comenzó cuando el Reino de Himyar, en búsqueda de una identidad, de una fuerza que lo diferenciara y unificara, abandonó el paganismo y adoptó como religión el judaísmo a fines del IV siglo d. C. Fue algo extraño. Los judíos constituían pequeñas comunidades en el reino, su presencia era mínima, pero los judíos y el judaísmo ejercían cierta influencia en el ámbito diplomático y comercial, que se extendía por las rutas del incienso y de las especias. Su adopción, por parte de las clases dominantes, en principio, permitía diferenciarse de las potencias expansionistas cristianas como Bizancio y el Reino de Aksum, que había sido convertido al cristianismo, así como del imperio de la Persia mazdeista. Esa marca de fábrica les permitiría teóricamente fabricarse una mayor unidad y un carácter distintivo. Pero las cosas no salieron como se pensaba.

Así lo cuentan en Revista de Historia:

Himyar, un reino singular en la mítica Arabia Felix – Revista de Historia



(/ (/ revistadehistoria.es/himyar- un-reino-singular-en-la- mitica-arabia-felix/ ).Aksum, el gran imperio etíope, se había convertido al cristianismo en tiempos del monarca Ezana (300 dC) bajo influencia romana. Constancio II (emperador romano desde 337 a 361) quería hacer lo mismo con el rico reino de Himyar. Envía una delegación comercial y diplomática en el año 340. Encontrará el rechazo. Curiosamente será otra religión monoteísta la que adoptarán los monarcas de Himyar en los tiempos del rey Abu Karib (380 dC). Se dice que tras volver herido de una guerra en Yathrib (actual Medina, donde paganos y judíos lucharon codo con codo), fue acompañado por sabios judíos. El rey se convenció de adoptar el judaísmo. Encontró resistencias incluso entre sus hijos. Pero finalmente la religión se implantó entre la élite, y también en tribus enteras. Se establece una relación de peregrinaje entre Arabia y la región de Judea. La Zafar pagana desaparece. Se trata de un caso muy singular. En el intervalo entre el Antiguo reino de Israel y la formación del estado moderno de Israel (1948), Himyar, y a influencia suya algunas tribus etíopes (Semién, Beta Israel) y el khanato de Khazaria del Cáucaso serán los únicos estados judíos existentes durante el periodo. Antes de centrarnos en la lucha Aksum–Himyar, cabe destacar el oscuro reinado del rey pagano Dhu Shanatir (478-490) que tras asesinar al anterior rey y no perteneciente al linaje real, subió al poder. Engañaba jóvenes, los invitaba a palacio, donde los sodomizaba y los asesinaba. Los mataba tirándolos por la ventana desde gran altura. No se sabe cuántos hombres jóvenes pudo matar, pero es reconocido como uno de los primeros asesinos en serie de la historia. Todo acabó cuando un joven príncipe, camino a ser la siguiente víctima, lo apuñaló por el ano. La cabeza de Dhu Shanatir apareció desde lo alto de la ventana del palacio. El autor, Dhu Nuwas, asumió el gobierno Himyarita.