Un bar en el distrito de Usera, en esta capital, bien que podría traer buenos y malos recuerdos históricos a los puertorriqueños, tanto igual como a los españoles.

Se trata del Bar Una Grande y Libre, regentado nada más y nada menos que por el hostelero chino Chen Xiangwei. En el recinto se exhiben águilas franquistas, banderas con escudo del yugo y las flechas, símbolo de la Falange Española, y muchos otros elementos vinculados al dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975. Su muerte puso fin a casi 40 años de dictadura y dio inicio a la transición democrática y a la moderna España.

Franco encabezó la Guerra Civil Española contra la Segunda República, que provocó más de medio millón de muertes, incluyendo tanto las bajas directas en el frente como las víctimas de la represión y el exilio.

No es preciso el número exacto de puertorriqueños fallecidos en la Guerra Civil Española (1936-1939); se estima que algunos murieron combatiendo en las Brigadas Internacionales y otros fueron ejecutados por su participación en el conflicto.

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La participación de voluntarios boricuas estuvo dividida tanto en el bando republicano como apoyando al bando sublevado. El registro histórico ha rescatado varios casos de combatientes caídos.

Uno de ellos fue Carmelo Delgado Delgado, líder del Partido Nacionalista Puertorriqueño, que combatió como teniente en las Brigadas Internacionales. Fue capturado por las fuerzas franquistas y fusilado el 29 de abril de 1937.

Igual los hermanos Carbonell, originarios de Cabo Rojo, se unieron a la defensa de la Segunda República Española. Se documenta que al menos dos de ellos murieron en combate.

«Aquí hay libertad de expresión y de pensamiento. Franco fue muy importante y es historia de España», es citado por medios como el hostelero chino.

Contra el bar no está actuando la ley de Reforma Democrática de España, aprobada en octubre de 2022, y que procura fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la dictadura franquista a través de iniciativas como la creación de un Censo de Víctimas o la retirada de símbolos de la dictadura.

En contraste, el Gobierno desistió de proscribir la Fundación Francisco, con algunos 200 adeptos, luego de un cambio en objetivos que realizó la organización y fue aprobado por el Gobierno.

La Falange Española fue un partido político de ideología fascista y sindicalista revolucionaria fundado en 1933. Se convirtió en el principal pilar ideológico del régimen franquista, proporcionando su retórica totalitaria y controlando la maquinaria sindical durante la dictadura.

Puerto Rico no estuvo exento de la Falange Española, con capítulos en San Juan, Mayagüez y Ponce, entre otras ciudades. Se estima en ochocientos los españoles residentes que integraron la organización o que aportaron a ella.

Tuvo su actividad principal durante la Guerra Civil, y el Servicio Exterior de la Falange en la isla logró organizar desfiles uniformados en San Juan y el recaudo de fondos para el bando franquista.

La mayoría de sus miembros eran empresarios, comerciantes españoles y religiosos, siendo muy escasa la participación de puertorriqueños.

Investigaciones históricas fijan el envío de armas a Franco en un buque de la otrora naviera Bull Lines, cuyo principal funcionario era el español Miguel Such.

La Falange en Puerto Rico operó desde 1937 y cesó de manera abierta y organizada en 1941, mientras que su red clandestina fue desmantelada hacia septiembre de 1942. El cese de sus actividades se debió a la presión directa del Gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin duda, el Bar Una Grande y Libre podría ser un recordatorio de reflexión histórica para españoles y puertorriqueños. Ello tal vez porque, cuando miramos la historia, sabemos más y entendemos menos.

Luis Rubén Sanchez Periodista Luis Rubén Sánchez es un veterano periodista puertorriqueño ex editor de la mesa latinoamericana de The Associated Press en N.Y. Actualmente preside las emisoras de radio y televisión digital Boricuatv y Boricuaradio.digital. Ver más