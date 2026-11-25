Un día como hoy, mi esposa Rita Curiel Tapia (f) y mi hija Mayra, de menos de un año vivíamos en Salcedo.

Yo padecía un severo paludismo y por consiguiente guardaba cama. Unos 15 o 20 días antes yo era el Fiscal de Salcedo pero en visita a esa ciudad Trujillo, que el día anterior había anunciado desde Santiago que “ el único problema que tenía su gobierno era el de las Mirabal en Salcedo “.

Yo le observé a mi esposa de entonces al oír la transmisión radial, este hombre (Trujillo) se ha vuelto loco, va a matar a estas mujeres que no representan el magnificado peligro que este tipo les atribuye.

Al día siguiente se apareció en Salcedo y con la acostumbrada fanfarria sus ayudantes y él rodearon el parque que estaba frente al Club de la ciudad penetrando solo él mientras el coronel Julián Zacarías se apoderó de la entrada subido en la galería.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Yo estaba sentado en un banco del parque bien perplejo porque no quería saludar al dictador pero tampoco podía salir del parque. Ahí resuena la voz del oficial Zacarías y dirigiéndose a mí exclamó “ Compadre que Ud busca ahí, Ud no es el fiscal de aquí ?”. Le respondí, la multitud me impide la entrada.

En seguida tronó la voz del militar:” Ábranle espacio para que entre “. No tuve opción (vería por primera vez frente a frente al hombre que yo adversaba).

Una vez dentro me coloqué en el último lugar de la fila de personas que venían a darle la mano al tirano.

Estando allí observé que el extendió su mano mientras conversaba con el gobernador y el senador que estaban a ambos lados. Me dije sino me mira de frente no estrecharé. Fue una actitud no bien pensada.

Llegado el momento, efectivamente al momento de yo estar frente a él no le estreché su mano.

Era un acto de irreverencia temerario que pudo costarme la vida pero solo me costó la destitución del cargo que ocupaba.

Tal vez fue un acto irreflexivo de mi parte pero la destitución fue como un premio para mi que fue ponderado positivamente por mis amigos y abrió nuevas rutas para mi en un futuro no muy lejano.

Trujillo fue ajusticiado 7 meses después y yo había dejado atrás ese lastre ominoso.

Manuel Ramón Morel Cerda Abogado La oficina fue fundada en el año 1966, porque con anterioridad a esa fecha el Fundador y Decano Dr. Manuel Ramón Morel Cerda, había dedicado la mayor parte del tiempo al servicio judicial, en la Magistratura (desde el año 1956 al 1966, siendo la Primera posición desempeñada la de Juez de Paz en Santiago y habiendo sido la última, la de Procurador General de la República en 1965). Posteriormente a este último cargo fue designado como Embajador de la República en Uruguay (1965-1966). Es a partir de entonces que la oficina se establece permanentemente, alternando el Decano su ejercicio con la actividad docente (Profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1969-1984) y en la Presidencia de la Asociación de Abogados (ADOMA) en cuatro ocasiones. La oficina tiene reconocimiento a nivel nacional, ofreciendo y brindando sus servicios a numerosas personas físicas y a corporaciones nacionales y extranjeras en las áreas Civil, Comercial, Criminal, Corporativa, Inmobiliaria e Inversión foránea o Negocios Internacionales. Ver más