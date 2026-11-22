En la entrega anterior abordamos los aportes de Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx sobre sus puntos de vistas acerca del interés. En este caso trabaremos las contribuciones de J. S. Mill, William S. Jevons y León Walras.

En esta ocasión iniciamos con J. S. Mill. Este define al interés como el pago que recibe el dueño del capital cuando presta o pone a disposición sus fondos para que otro los utilice productivamente. Mill se centró más en la oferta de recursos disponibles para prestar y la demanda de esos recursos. Esta visión llevó a explicaciones en las que el interés interviene en la relación entre quienes prestan y quienes piden prestado.

John Stuart Mill publicó en Londres, en abril de 1848, la primera edición de Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, obra redactada entre 1845 y 1847. En el año de su publicación, el promedio aritmético de las doce observaciones mensuales del descuento de mercado londinense fue aproximadamente del 3.21 % anual, con registros entre 2.50 % y 4.25 %; estas cifras corresponden a ese segmento financiero y no al conjunto de los préstamos ingleses.

La tasa de descuento del Banco de Inglaterra comenzó el año en 5 %, descendió al 4 % en enero, al 3.5 % en junio y al 3 % en noviembre. En abril, cuando apareció el libro, el registro de mercado era del 3.50 % y la tasa del Banco del 4 %. En materia legal, subsistía el límite del 5 % para las operaciones que continuaban sujetas a las leyes contra la usura, pero importantes categorías de crédito ya estaban exentas, mientras que los préstamos garantizados con bienes inmuebles permanecían sujetos a la restricción. Por tanto, Mill publicó su obra en un sistema con tasas de mercado variables y una liberalización parcial del interés, anterior a la derogación de 1854.

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Para este autor, lo que se trata de una cuestión de demanda y oferta, “si lo que se ofrece es más que lo que se pide, el interés baja; si se pide más de lo que se ofrece, sube; y en ambos casos se estabiliza el punto en el cual queda restablecida la ecuación de la demanda y la oferta”, este es su planteamiento. Para Mill la oferta puede variar, pero no tanto como la demanda. “En tiempos de especulación, los prestamistas, como asimismo otras gentes, tienden a ampliar sus negocios estirando todo lo posible su crédito, prestan más que de costumbre.

Finalmente, afirma que “…el tipo de interés depende esencial y permanentemente de la cantidad relativa de capital real ofrecida y demanda en calidad de préstamos, pero se halla sujeto a perturbaciones temporales de varias clases por el aumento y disminución del medio circulante; perturbaciones que son más bien complicadas y algunas veces directamente opuestas a lo que parece a primera vista”.

El segundo autor tratado en esta entrega es el economista William Stanley Jevons, en su libro Teoría de la economía política. Sus contribuciones se pueden organizar en dos aspectos:

En la producción el interés se vincula con el rendimiento marginal de mantener recursos invertidos durante más tiempo. Sostuvo que el capital permite prolongar los procesos productivos y que los métodos más "indirectos" o de mayor duración suelen generar una producción superior. En The Theory of Political Economy relacionó el interés con la productividad adicional que surge de esperar más tiempo antes de consumir. Formalmente, llegó a expresar el interés como la tasa de crecimiento del producto derivada de la espera productiva. En el ciclo financiero, las tasas cambian con las condiciones del crédito y esas variaciones afectan la capacidad de refinanciarse o sostener posiciones especulativas. Jevons estudió las fluctuaciones comerciales y monetarias, pero no desarrolló una teoría del ciclo financiero basada en refinanciación de deudas y posiciones especulativas como lo haría posteriormente Hyman Minsky.

El tratamiento de la tasa de interés no termina en los aportes de estos economistas, por ejemplo, Walras, tercer autor comentado, dio un paso importante al integrar su análisis a la teoría del equilibrio general, relacionando a los mercados y la variación de sus precios, de manera que cuando varían los precios, se producen fluctuaciones en los demás precios, por distintos mecanismos, pero de manera sistémica.

Para Walras la economía es un sistema integrado y todos los mercados se relacionan entre sí. Tal y como se afirma en el párrafo anterior, la variación de los precios de los bienes se vincula a otras variables, ya que ninguna de las variables se determina de manera independiente. Afirmó que se alcanza el equilibrio general cuando los consumidores maximizan la utilidad, las empresas maximizan las ganancias y al mismo tiempo la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada en cada mercado

La propuesta o enfoque de equilibrio general de Léon Walras (1874-1877) fue un avance significativo en la historia del pensamiento económico, ya que este presentó la economía como un sistema de mercados cuyos precios y cantidades se determinan simultáneamente. Pero los principios de maximización no fueron novedosos para esa época. Antoine Augustin Cournot (1838) ya había examinado las decisiones empresariales con el máximo beneficio. También, Hermann Heinrich Gossen (1854) estableció principios que rigen la distribución del consumo para que se obtenga la mayor satisfacción posible. El propio Jevons (1871) estudió la utilidad marginal, el intercambio y el comportamiento. Lo que hizo Walras no fue encontrar estos principios individualmente, sino combinarlos dentro de un sistema de ecuaciones que permitiera estudiar las relaciones simultáneas entre diferentes mercados. Él pudo demostrar, con su método, que el equilibrio económico competitivo requiere decisiones individuales compatibles con la igualdad de cantidades ofrecidas y demandadas en los mercados.

Ramón Nicolás Jiménez Díaz Economista y profesor Ramón Nicolás Jiménez Díaz. Doctorado en Negocios Internacionales.. Maestría en Política Económica, con énfasis en Relaciones Internacionales. Maestría en Cumplimiento y Regulación Financiera. Economista, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Profesor Titular y pasado director de la Escuela de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – UASD. Conductor del programa de televisión: Retos y Desafíos, día a día con Nicolás Jiménez (Cine Visión Canal 19). Conferencista y consultor en temas de política económica, prevención del crimen financiero, integridad institucional y desarrollo. Áreas de Especialización: Negocios internacionales y comercio exterior. Cumplimiento normativo, gobernanza y prevención del lavado de activos. Macroeconomía aplicada y análisis de políticas públicas. Geoeconomía, riesgos globales y relaciones internacionales. rnjimenezdiaz55@Gmail.com Ver más