Sobre la utilidad de la ciencia: la medida de «Política Pública» en la ACRD

En un evento puramente académico, como la lectura del discurso de ingreso a la Academia de Ciencias de la República Dominicana, del Lic. José Adalberto Arias, MA., se presentó el martes 9 de junio de 2026, una pieza de “Política Pública” de repercusión en la lucha medioambiental y para el fortalecimiento de la infraestructura turística dominicana… como marca-país.

Por disposición de las altas esferas gubernamentales, parece ser que se ha dispuesto que sea la Procuraduría Especial de Medio Ambiente que finiquite la situación creada en 1996, por la designación como “Área Protegida de las Dunas de Baní”. El nuevo académico trató en su discurso de investidura como una contribución a la plena vigencia de la Política Pública de Protección de nuestra riqueza ecológica: el cálculo de la compensación construyendo las viviendas funcionales a los que fueron “realmente” desalojados por la disposición Ejecutiva. El trabajo y el diseño fueron realizados por el académico Adalberto Arias con instrumentos de Inteligencia Artificial y confirmados con dos firmas constructoras en construcciones de viviendas sociales del mercado dominicano.

Por lo tanto, el pandero está ahora en los responsabilizados para completar una acción de Política Pública con potencial de crecer como marca-país.

Es mi esperanza que el Presidente Abinader Corona esté atento a esta nueva contribución desinteresada de la Academia de Ciencias de la República Dominicana en materia medioambiental.

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¡Enhorabuena, José Adalberto!

El Académico recién investido Lic. Adalberto Arias, MA. y el Coordinador de la Comisión de Ciencias Sociales Arq. Adolfo López, MA. y los Académicos: Dr. Esteban Tiburcio y Dr. Miguel Sang Ben.

Miguel Sang Ben Economista Economista y politólogo. Profesor Universitario en la PUCMM. Articulista. Coordinador de Extensión de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Ver más