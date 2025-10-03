Para escribir este artículo he usado, como referencia básica un capítulo del libro “Lengua y Folklore de Santo Domingo”, escrito por el erudito Emilio Rodríguez Demorizi, poniendo especial énfasis de que en la página 65 de dicho libro aparece un capítulo titulado: “El lenguaje español sustituido por el patuá de Haití”, en el cual se transcribe, íntegramente, un escrito de Francisco Ortea publicado originalmente en agosto 1 del 1899 en que se expresa lo siguiente:

“Hace más de medio siglo que nos independizamos de Haití y aún se conservan en uso en muchos pueblos de la República, particularmente en los del litoral infinidad de palabras del patuá de nuestros vecinos en lugar del español”, y estos vicios del lenguaje es preciso que empecemos a tratar de corregirlos no sólo en nombre del aumento intelectual de nuestro país que crece de día en día sino por orgullo nacional.

El idioma castellano es demasiado armonioso para que cometamos la profanación, digámoslo así, de sustituir palabras propias por otras, nada más y nada menos que procedentes de un patuá extranjero.

Muchas palabras del patuá haitiano siguen vivas en el habla cotidiana de pueblos dominicanos, especialmente en zonas costeras.

Citaré algunas de esa palabras que han de chocar a los españoles que nos visiten y aun a los dominicanos que hayan vivido muchos años fuera del país: Canarí, tinaja o tinajón; Potisa, alcarraza o botella de barro; Sefolé, dulce de leche y huevo; Gadet, jarro de sacar agua; Coconette, pan de harina con coco; Petí puá, guisantes; Puatann, vainitas o frijoles tiernos; Concón, raspadura de arroz; Mangú, potaje de plátano majado; Petí salé, tocino de puerco; Ditén, tomillo; Sirica, jaiba o cangrejo de mar; Marshé, mercado; Madama, señora.

Es muy corriente en Puerto Plata el tratamiento de Madama a las señoras”.

El escrito de Ortea concluye diciendo: “La conservación del lenguaje es cosa que merece especial atención de los padres de familia y de los maestros encargados de la instrucción pública”.

Habiendo concluido el asunto de la penetración del patuá en nuestro país es pertinente incluir en el artículo algunos conceptos que Rodríguez Demorizi ha incluido en su libro, ya citado, como informaciones acerca del comportamiento de nuestros campesinos, las cuales aparecen en una sección titulada “Costumbre y Religión” en la que se expresa:

“La religión que se profesa es la Católica Romana aunque la ignorancia reinante confunde los verdaderos ritos religiosos con supersticiones ridículas que adulteran la hermosa doctrina del cristianismo. Los fieles asisten periódicamente a la iglesia de la población o a ermitas que hay en algunos campos, lugares donde se celebran oficios religiosos, misas y tal vez novenas. En los campos se celebran velaciones y velorios actos que, aunque tienen carácter religioso, son más bien punto de reunión donde va a divertirse la gente. La velación consiste en una ceremonia nocturna que se practica de este modo. En el fondo de una habitación cualquiera y a veces al aire libre se coloca la imagen de un santo sobre un altar profundamente iluminado con velas y lámparas de gas. Alrededor del altar un grupo de ambos sexos al son de panderos y

