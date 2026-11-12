En República Dominicana, el costo de la vida continúa en aumento, mientras que los salarios resultan cada vez más insuficientes para satisfacer las necesidades básicas y acceder a los bienes y servicios esenciales para una vida digna.

Conforme a lo dispuesto por la Resolución CNS-01-2025 del Comité Nacional de Salarios, vigente desde el 1 de febrero de 2026, el salario mínimo para el sector privado va desde RD$16,993 al mes en las microempresas hasta RD$29,988 en las grandes empresas; lo equivalente a unos US$279 y US$492 dólares aproximadamente. A su vez, según los datos del Banco Central, el costo promedio de la canasta básica familiar por regiones geográficas ronda los RD$48,000 pesos mensuales, alcanzando los RD$57,758.56 en la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. El precio de la gasolina ha alcanzado récords históricos de RD$362.10 pesos por galón y el del gasoil RD$317.50.

El afán de este artículo no es analizar el salario mínimo en relación con cada una de estas variables. Pero sí recordar el encarecimiento progresivo del costo de la vida en contraste con salarios que continúan siendo muy bajos para la mayoría de los sectores de la población.

Por otro lado, continuamos con una jornada laboral de 44 horas semanales, mientras en otros países crecen las demandas por su reducción a, como mínimo, 40 horas. Ejemplo de ello es el caso de Brasil, donde recientemente se produjo una victoria histórica que permitirá reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas sin reducción salarial. Esto responde a una cuestión fundamental que debería preocuparnos también en República Dominicana: mientras el costo de la vida continúa en aumento y nuestra capacidad adquisitiva se reduce cada vez más, las personas pasan más tiempo en sus trabajos que con sus familias.

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A pesar de todo esto, nos encontramos en una especie de inercia colectiva.

La desarticulación del sindicalismo y de la capacidad organizativa y de movilización de la clase trabajadora ha sido una estrategia cuidadosamente tejida para preservar el status quo de quienes dominan el poder económico. Esto despoja a la clase trabajadora de la capacidad de articular y exigir demandas, y beneficia a unas élites que cada vez se ven menos obligadas a hacer concesiones para mejorar las condiciones en las que vive la gran mayoría de la población.

Parecería que resulta preciso recordarnos colectivamente que esa "clase media", que a veces parece una ilusión colectiva, está a uno o varios meses sin recibir salario de entrar en una situación económica precaria. Está a un "palo" económico inesperado de tener que asumir otra deuda. Está a un préstamo más de que colapse su capacidad de pago. En esencia, la llamada clase media está muchísimo más cerca de la pobreza, que de la riqueza.

Los derechos laborales, y en general los derechos económicos, sociales y culturales, se han conseguido históricamente a base de organización y movilización colectiva. Las reducciones de las jornadas laborales, los incrementos salariales, las pensiones y las mejoras en las condiciones de trabajo no surgieron de la buena voluntad de quienes ostentaban el poder económico. Han sido conquistas obtenidas mediante procesos sostenidos de movilización colectiva.

El caso de Bangladesh y las protestas sostenidas por los trabajadores y trabajadoras de la industria textil nos recuerdan precisamente eso. Recientemente se anunció un aumento salarial como resultado de sus movilizaciones. Dicho aumento, sin duda, no será suficiente. Pero permitirá, al menos hasta la próxima huelga, una mejora, aunque sea mínima, de sus condiciones de vida y trabajo.

En España, el día de ayer, 11 de noviembre, se llevó a cabo una huelga general bajo los lemas “techo, salario y derechos” y “vivir nos cuesta la vida”. Sus resultados todavía están por verse. Pero ha sido impresionante observar la capacidad organizativa y de movilización intergeneracional y transversal entre distintos sectores, industrias y actividades económicas. Personas nacionales y extranjeras unidas por objetivos comunes que descansan sobre una premisa fundamental: la gente está cansada del malvivir y todavía queda mucho camino por recorrer para que existan las condiciones materiales que sostengan una vida digna.

Los contextos de Bangladesh, Brasil, España y República Dominicana son profundamente distintos, y sería un error pretender compararlos en este breve texto. Sin embargo, los ejemplos aquí planteados pueden recordarnos a las personas dominicanas algo muy valioso: los derechos no se conservan, ni mucho menos se conquistan, por inercia, y las mejoras en las condiciones de vida no llegan por sí solas. La historia nos sigue demostrando que la organización colectiva continúa siendo una de las herramientas más poderosas para transformar la realidad en la que vivimos y construir las condiciones materiales necesarias para una vida digna.

Ivanna Molina Abogada Abogada especializada en derechos humanos, con un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y más de una década de experiencia en derecho internacional, protección internacional, igualdad de género y análisis normativo comparado. Ha trabajado con organismos internacionales, instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil en el Caribe, Centroamérica, el Este de África y Sur de Asia, aportando asesoría jurídica especializada, trabajo humanitario en contextos de alta complejidad, investigación cualitativa y fortalecimiento de marcos de protección basados en estándares regionales y universales. Ver más