Este año, en un fin de semana soleado en la capital de EEUU, políticos de todo tipo acudieron en masa a un bar "pop-up", o temporal, llamado “The Situation Room”, donde grandes pantallas de televisión seguían en vivo las probabilidades de un alto el fuego entre EEUU e Irán y quién ganaría la nominación presidencial de EEUU en 2028.

Esta taberna singular era parte de un truco publicitario del proveedor de mercados de predicción Polymarket, que, junto con Kalshi, encabeza una industria multimillonaria que permite a la gente apostar en todo, desde veredictos de juicio hasta el clima.

No todos en Washington vieron el lado divertido del bombardeo de marketing de Polymarket. En una ciudad donde casi todo el mundo está al tanto de algún tipo de información privilegiada, se ha acusado a los mercados de predicción de tener un efecto nocivo en la operación de la política misma.

A principios de este año, después de una serie de picos sospechosamente sincronizados en el comercio en torno a la guerra entre EEUU e Irán, se advirtió al personal de la Casa Blanca que no hiciera apuestas en plataformas como Kalshi o Polymarket. En abril se presentaron cargos federales contra un soldado de las fuerzas especiales estadounidenses que supuestamente ganó US$400,000 apostando sobre la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro. Se ha declarado inocente. Ese mismo mes, Kalshi dijo que había encontrado tres candidatos para cargos nacionales, en Minnesota, Texas y Virginia, haciendo apuestas a favor o en contra de ellos mismos.

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En agosto de este año, el ex operador de teleprompter del presidente Donald Trump fue multado por apostar sobre el contenido de los discursos del presidente, y el excongresista George Santos fue expulsado de Kalshi por supuestamente no cooperar con una investigación sobre intercambios relacionados con su asistencia al discurso del Estado de la Unión de este año. Acusó a la empresa de buscar atención.

Sin embargo, en conversaciones con personal y funcionarios jóvenes del Congreso, me dicen que nada de esto ha impedido que la gente intente convertir los chismes que impregnan los pasillos de la Cámara, el Senado y las agencias gubernamentales en ganancias potenciales. Como lo expresó una persona que recientemente dejó su trabajo en un importante regulador estadounidense: "Ahora todo es juego de azar".

Jonathan Cohen, experto en políticas de juego del grupo de expertos del American Institute for Boys and Men (Instituto americano para niños y hombres), me dijo que este resultado era predecible, dado que el modelo de negocio de Polymarket y Kalshi incentiva a las personas a "aprovechar cualquier conocimiento especial que tengan".

Para los jóvenes apostadores de Washington, ese conocimiento no tiene por qué ser tan emocionante como un expediente clasificado. Entre las apuestas políticas que aparecen en Polymarket está si Trump o un funcionario del gabinete usará ciertas palabras o frases en un próximo discurso, información que muchos empleados subalternos podrían conocer, junto con aquellos con quienes podrían compartir una casa o una bebida.

Los movimientos de personal también son un tema popular. Y las apuestas en las elecciones están muy extendidas. Un miembro del personal del Congreso le dijo a la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) que había visto una copia anticipada de los datos de las encuestas para una carrera reñida y que había utilizado la información para hacer una apuesta. Los analistas citan cada vez más las probabilidades de Polymarket y Kalshi para candidatos concretos, una tendencia que a Cohen le preocupa que pueda sesgar el discurso público. La semana pasada, Kalshi reveló que ya se habían gastado más de mil millones de dólares en apuestas para las elecciones de mitad de período de noviembre.

El fenómeno se extiende también al sector privado y caritativo. Maziar Minovi, director ejecutivo de la firma asesora Eurasia Group, prohibió este año a todo el personal y a sus familiares hacer apuestas políticas en plataformas de mercado de predicción. El Senado también ha prohibido a los miembros y al personal usar los mercados de predicción, y los miembros del Congreso han propuesto una legislación similar.

Kalshi dijo que "prohíbe y persigue explícitamente el uso de información privilegiada de cualquier forma, incluyendo los empleados gubernamentales que comercian en mercados de predicción". La empresa y su competidor Polymarket también vigilan constantemente las transacciones relacionadas con actividades gubernamentales que violan sus reglas de integridad del mercado.

Sin embargo, las probabilidades de una represión más amplia parecen escasas bajo la administración Trump, que prefiere una regulación ligera. (El hijo de Donald Trump, Donald Jr., también es asesor de Polymarket y Kalshi y un inversor de Polymarket). Mientras tanto, a Minovi le preocupa el daño al entorno político. “Glorificar estos mercados me parece corrosivo para la sociedad”, afirmó. "Creo que tu alma se destruye si normalizas ese tipo de cosas".

Joe Miller. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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