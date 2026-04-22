Hay una verdad incómoda que conviene aceptar temprano, para evitar hipertensión, bloqueos en redes sociales y el deseo irracional de mudarse a una isla sin wifi: discutir con datos no convence a casi nadie porque es una actividad profundamente optimista. No porque los datos sean débiles, sino porque uno parte de la premisa ingenua de que el otro vino a pensar. Es un error. La mayoría no entra a una discusión como quien entra a una biblioteca, sino como quien entra a un bar a las tres de la mañana: ya borracho de convicciones y buscando pelea.

Los datos, en ese contexto, no funcionan como evidencia, sino como insulto. Son percibidos como un ataque personal, una afrenta al linaje, a la infancia y, si se descuida, a la patria. Por eso, cuando corriges a alguien con cifras, gráficos o —Dios nos libre— estudios revisados por pares, no activas su razón: activas su sistema de alarma emocional, ese que dice «me están diciendo idiota sin usar la palabra».

Y nadie reacciona bien cuando siente que le están quitando la corona, aunque sea de cartón.

El cerebro del necio: una fortaleza sin puertas

Existe un mito moderno según el cual la información libera. Falso. La información solo libera a quien ya quiere ser libre. En el resto, se comporta como un globo de helio: rebota sin dejar marca.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El necio no escucha para entender, escucha para esperar su turno. No dialoga: recita. No razona: defiende. Su pensamiento es un castillo inflable: muy colorido, muy ruidoso, completamente vacío por dentro y, sin embargo, sorprendentemente resistente a los pinchazos lógicos. Al final, no busca verdad: solo validar sus emociones.

Por eso insistir es inútil. Es como explicarle álgebra a una tostadora. Puedes hacerlo con paciencia, pedagogía y cariño, pero al final solo obtendrás pan tostado, nunca comprensión.

La ilusión moderna consiste en suponer que el ser humano es un animal racional. En realidad, es un animal emocional que ocasionalmente sabe leer gráficos. Cuando los datos contradicen creencias, no fallan por débiles, sino por competir en el terreno equivocado. Frente a la identidad —a menudo tribal—, pierden. Por eso rara vez cambian opiniones: se limitan a maquillarlas. Funcionan como cosmética dogmática: resaltan lo que gusta, ocultan lo que incomoda y jamás cuestionan la identidad del portador.

Por eso, cuando corriges a alguien —con cifras, fuentes y hasta referencias en formato APA— no activas su curiosidad, sino su sistema inmunológico. La corrección es percibida como una agresión. No estás aportando información; estás amenazando su autoestima. Y ante una amenaza identitaria, el cerebro no razona: se atrinchera. Por eso, afirmar la identidad es más fuerte que la evidencia.

Aquí aparece la primera lección fundamental: nadie cambia de opinión cuando siente que está perdiendo estatus.

El error clásico del bienintencionado es insistir. Repetir. Subrayar. Elevar el tono con la esperanza de que la razón, como un martillo, termine entrando por la fuerza. No funciona. Lo único que consigues es que el otro se aferre con más pasión a su error, como quien abraza un salvavidas lleno de clavos.

Cuando escuchas sus opiniones, ocurre algo fascinante: empiezas a detectar puntos vitales. Pequeñas grietas. Frases dubitativas. Lagunas lógicas. Momentos en los que la convicción se apoya más en el ruido que en el contenido.

Y entonces lo comprendes: la mayoría no quiere tener razón.

Quiere sentirse validada.

Las discusiones modernas no son intercambios de ideas, sino transacciones emocionales. No se presentan argumentos, sino biografías emocionales mal disimuladas: heridas, miedos, resentimientos y ansiedades convertidos en opiniones, nunca en hechos.

Cuando alguien defiende una postura absurda con fervor casi religioso, rara vez está defendiendo una realidad objetiva. Está defendiendo su identidad, su tribu o su miedo a haber sido engañado durante años. Y nadie quiere admitir que ha vivido equivocado: eso sería aceptar que ha desperdiciado tiempo, energía y dignidad.

Por eso, el movimiento maestro no es demostrar que el otro está equivocado, sino explicar su punto de vista mejor que él mismo. Reformularlo con claridad. Ordenarlo. Limpiarlo de contradicciones… y luego dejarlo ahí, desnudo.

Ese momento es incómodo. Casi silencioso. Porque entonces el otro empieza a notar que su argumento, al ser entendido del todo, ya no se sostiene solo.

Conviene decirlo sin rodeos: el pasatiempo favorito de los idiotas funcionales es cerrar la conversación justo cuando empiezan a quedar en evidencia.

Porque hay algo que el necio jamás comprenderá, y que el sensato suele olvidar: la verdad no se impone; se deja caer… y solo algunos tienen la madurez para recogerla.

Ariosto Sosa D´Meza Economista y cineasta Resido en Praga, República Checa. Soy egresado de la Universidad Carolina de Praga (Mass Media y Periodismo) y de la Academia Cinematográfica Checa Miroslav Ondříček, con estudios en Economía por la Universidad de Economía de Praga. Ejercí funciones diplomáticas como creador de las relaciones diplomáticas y consulares con la República Checa y la República Eslovaca. Colaboro como freelance con medios checos, entre ellos Radio Praga y la revista Reflex, y en producción documental con canales de televisión checos. Ver más