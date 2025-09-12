Están aquí desde que el mundo es mundo; sin nunca aparecer en las primeras planas; sin figurar en ningún chisme político; sin exigir derechos en ninguna marcha; sin protagonizar ningún acto subversivo; sin reclamar violaciones a sus derechos humanos; sin postular ninguno ni siquiera a regidor del más humilde municipio; sin hacer negocios clandestinos; sin violar las leyes de las que no son motivo… Conozco China y a los chinos, y la verdad es que no me explico esta ofensiva del Gobierno contra el comercio chino, doscientos años después de que abrieran su primera tienda (pues creo que ya estaban aquí cuando llegaron los primeros españoles).

Ramón Colombo Periodista Soy periodista con licenciatura, maestría y doctorado en unos 17 periódicos de México y Santo Domingo, buen sonero e hijo adoptivo de Toña la Negra. He sido delivery de panadería y farmacia, panadero, vendedor de friquitaquis en el Quisqueya, peón de Obras Públicas, torturador especializado en recitar a Buesa, fabricante clandestino de crema envejeciente y vendedor de libros que nadie compró. Amo a las mujeres de Goya y Cezanne. Cuento granitos de arena sin acelerarme con los espejismos y guardo las vías de un ferrocarril imaginario que siempre está por partir. Soy un soñador incurable. Ver más