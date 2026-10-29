La verdad sobre la deuda pública dominicana (2004-2025)

La deuda de Republica Dominicana siempre es un tema controversial y a veces manipulado con fines políticos. El CUADRO 1, nos da algunas respuestas sobre la deuda del sector público no financiero entre el 2004 y 2025, expresada en dólares.

Cuadro 1

DEUDA DEL SPNF ENTRE 2004 Y 2025 (EN DOLARES)

Fuente: Datos de la DGCP

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Aquí se ve claramente que entre el 2004 y 2012 la deuda se triplicó (195.6% de aumento). Entre el 2012 y 2020 registró un incremento de 129.3% y entre 2020 y 2025 fue de 37.9%.

Pero no es una comparación justa: 8 AÑOS VERSUS 5 AÑOS. Proyectando la deuda de la actual gestión al mismo ritmo que en los primeros 5 años, esta aumentaría en US$27,600 millones, totalizando en el 2028 unos US$71,705 millones, con un aumento porcentual de 62.3%, respecto al 2020.

Pero lo relevante se muestra en el cuadro siguiente (CUADRO 2). En los 5 años de gobierno de Luis Abinader, su mayor logro es haber reducido la relación DEUDA/PIB de un 59.9% en 2020 y 50.1% en el 2021 (pandemia), a un 48.1% en el 2025, gracias al crecimiento de la economía, mejor calidad del gasto y la transparencia del quehacer público (ahorro de RD$35 mil millones anuales en sobornos).

Cuadro 2

RELACIÓN DEUDA/PIB 2004-2025

Fuente: Datos de la DGCP

La CEPAL sitúa la deuda del gobierno central de América Latina —16 países— en 52.3% del PIB en 2025. El 48.1% queda por debajo de ese promedio.

No pretendemos minimizar el problema de la deuda pública. Todo lo contrario. Crece demasiado rápido en términos absolutos, pero hay dirigentes políticos que gobernaron los pasados 16 años que siguen hablando pendejadas sobre el tema. No obstante, la medición de la deuda (FMI, BM, CEPAL, etc.) no se hace en términos absolutos sino en relación con el PIB y lo ideal es mantenerla por debajo del 45%.

Realmente, el problema del aumento de la deuda pública, ahora como en el pasado, es la baja presión fiscal por la falta de una profunda reforma tributaria que no ha sido posible en las últimas décadas. Mientras la Republica Dominicana mantiene una presión fiscal en alrededor del 15% (ingresos/PIB), en Latinoamérica y el Caribe el promedio es de 21.7%.

Si lográramos ese nivel de presión fiscal la deuda bajaría a menos del 45% del PIB y los intereses, en vez de absorber el 23% de los ingresos fiscales, se reduciría a un 15%. Lo ideal es llevar la presión fiscal dominicana a un rango entre 17.5% y 18% del PIB.

También, los analistas del tema olvidan lo más importante. Primero, la pandemia del COVID-19, que golpeó los últimos 5 meses del gobierno de Danilo Medina y más que nada, los primeros 15 meses del gobierno de Luis Abinader, con un gasto extraordinario de RD$58 mil millones (compensación salarial, vacunas hospitalización, etc.). Segundo, desde la invasión rusa a Ucrania en el 2022, y la guerra en el Golfo Persico en el 2025 (12 días) y 2026 (8 meses), el gobierno ha destinado RD$120 mil millones solo en subsidiar los combustibles, que excluye otros subsidios que llegan a 1.5 millones de hogares vulnerables.

Estos subsidios, junto a un crecimiento promedio de 5.5%, ha reducido la pobreza monetaria significativamente, la cual pasó de 30.7% en 2021 a 14.58% en el primer semestre de 2026, equivalente a una caída relativa del 52.5%. Con hambre cero (FAO).

José Lois Malkún Economista Economista dominicano. Trabajó como consultor de varios organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial. Fue director de la Comisión para la reforma del Sector Salud, Ministro de Finanzas y Gobernador del Banco Central, en el período 2003-2004. Ver más