El pasado 5 de octubre, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Estocolmo anunció el Premio Nobel de Medicina 2026. El galardón fue para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel. La motivación se sustentó en sus descubrimientos en el campo de la optogenética y los canales iónicos activados por luz. Aunque estos términos suenan complejos, cambian de manera radical y revolucionaria las reglas del juego en salud mental.

Para entenderlo de forma simple, la optogenética es una técnica que combina la genética y la luz para controlar la actividad de las neuronas en el cerebro en tiempo real. Los científicos modifican genéticamente células seleccionadas para poder “encender” y “apagar” zonas específicas del cerebro. Por su parte, los canales iónicos son pequeñas compuertas de la superficie de las células que permiten la entrada y salida de electricidad. A través de estos canales se comunican las células. Si fallan, puede provocar enfermedades.

De desbalances químicos a mapas de precisión

¿En qué impacta esto a la salud mental y a los padecimientos psicopatológicos? La revolución es total. Vamos a pasar de una psiquiatría que se fundamenta en desbalances químicos a una psiquiatría basada en circuitos neuronales específicos. Dicho de otro modo: hasta el momento actual los psicofármacos como antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos actúan inundando todo el cerebro con sustancias químicas. Lo que provoca los temidos efectos secundarios. La optogenética aporta soluciones en tres direcciones:

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*Identificar el origen al demostrar qué circuito exacto provoca cada síntoma.

*Permitir diseñar medicamentos que ataquen exclusivamente los receptores de las células identificadas, sin tocar el resto y sin provocar efectos secundarios. En la actualidad se desarrollan tratamientos para la esquizofrenia y el autismo.

*Optimizar lo que ya tenemos: métodos como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) y la Estimulación Cerebral Profunda (ECP) ya no darán “palos de ciego”. Sabrán exactamente a dónde dirigir el estímulo eléctrico o magnético al identificar las redes específicas en pacientes con depresión resistente o trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Las primeras ideas sobre el uso de la luz para controlar el cerebro datan de los años 70. En los 90 se identificaron las proteínas sensibles a la luz y en 2005 nació la técnica con Deisseroth trabajando en la Universidad de Stanford. Desde entonces, es el pilar para mapear circuitos, estudiar el comportamiento e investigar trastornos neurovegetativos.

Las aplicaciones clínicas de la optogenética en la psiquiatría van en serio: En el trastorno depresivo mayor, permite modular las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral y el núcleo accumbens para revertir el estado de anhedonia. En los trastornos de ansiedad y el TOC, interviene el circuito cortico-estriado-tálamo-cortical para frenar conductas compulsivas y repetitivas de forma inmediata. Para el estrés postraumático, ayuda a atenuar los engramas de memoria (huella física o biológica que deja una experiencia, aprendizaje o recuerdo en el cerebro) de miedo en el hipocampo. Y en las adicciones, restaura la plasticidad sináptica prefrontal para suprimir la búsqueda compulsiva de sustancias.

Los fantasmas en el interruptor

Sin embargo, no es lo mismo trabajar en animales que hacerlo en humanos. Los dilemas bioéticos que rodean a esta tecnología son enormes porque abren campos inéditos sobre su impacto en la identidad personal, la autenticidad, la autonomía, el libre albedrío, el borrado y la manipulación de recuerdos, así como la alteración de ADN en el cerebro. ¿Dónde termina la reparación de un circuito enfermo y dónde empieza la tentación de usarlo en uno normal para mejorar capacidades?

El futuro de la optogenética apunta hacia una transición transformadora: dejar de ser solo una herramienta de laboratorio con animales para convertirse en una terapia médica real y mínimamente invasiva en humanos. De hecho, el futuro comercial y clínico ya está presente en órganos más accesibles. Hay casos documentados sobre la restauración de la visión en pacientes con retinosis pigmentaria, la cardiología ya diseña marcapasos ópticos y el tratamiento del dolor crónico en los nervios de la columna ya es una realidad.

La presencia de esta técnica en los grandes congresos de psiquiatría es cada vez mayor. Desde el Congreso de la Asociación Europea de Psiquiatría, en marzo de este año, hasta el Congreso del Colegio Europeo de Psicofarmacología, los encuentros de especialistas coinciden en otorgarle una relevancia central a la optogenética, señalando que convalida una nueva era en la neurociencia.

La optogenética nos sitúa en una confluencia tan fascinante como sobrecogedora. Nos demuestra que un haz de luz puede iluminar las sombras mentales y curar el sufrimiento humano; pero también nos enfrenta a instancias éticas irreductibles. Seremos nosotros, como sociedad, los que tengamos que decidir si estamos preparados para dirimir estos dilemas.

Angel Almánzar Trabaja Salud Mental Trabaja Salud Mental. Pasado presidente de la Sociedad de Psiquiatría y pasado director de Salud Mental. Ver más