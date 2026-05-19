Recordamos aquella noche del miércoles 19 de mayo de 1965, llegaba sollozando a nuestra casa Delta Soto Grullón quien le informaba a nuestra madre (Clara Isabel Tejera) la muerte de Juan Miguel Román, líder indiscutible de la organización Catorce de Junio (1J4), antiguo luchador anti-trujillista y sobreviviente de las guerrillas de 1963. Delta contaba sobre la emboscada en que habían caído varios combatientes en las proximidades del Palacio Nacional.

Al día siguiente, en momentos del desayuno (o quizás del almuerzo) de mi papá (Manolo González González), pudimos escuchar algunos detalles de la magnitud de las pérdidas de la tarde anterior, quienes habían sido víctimas de una emboscada en la avenida 30 de marzo al momento que se iniciaba el desarrollo de la "Operación Lazo". Papi habló del famoso instructor de "hombres rana", el italiano y veterano de la segunda Guerra Mundial que cayó frente al Palacio Nacional, ese internacionalista se llamaba Ilio Capocci (ver página 1).

Ese fatídico día también cayó el gestor del movimiento constitucionalista y ministro de interior, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y los combatientes Ramón Tavarez, Jose Jimenez, Carlos Gomez y dos internacionalistas haitianos, uno de los cuales se llamaba Jean Sateur (quien reposa junto a los restos de Juan Miguel Román), días después fallecería de las heridas recibidas Euclides Morillo (primera persona que vi morir en mi vida, hecho que narramos anteriormente).

A inicios de 1990 desarrollamos una serie de investigaciones tratando de buscar lo que le llamamos LA VERDAD de muchos de los hechos que marcaron nuestra niñez, hicimos entrevistas a participantes de ambos bandos que se enfrentaron durante la GESTA PATRIÓTICA de 1965. Buscamos y escuchamos narraciones de combatientes y militares constitucionalistas y de antiguos soldados y oficiales rebeldes que obedecían al llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional y recibían ordenes de la fuerzas invasoras norteamericanas.

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Uno de esos acontecimientos fue la operación militar del 19 de mayo en los alrededores y frente al Palacio Nacional (ver página 7 del anexo). La tregua relativa que existía en esos días fue rota el 13 de mayo con una serie de operaciones de distracción ejecutadas por las tropas invasoras en la parte este del llamado cordón de seguridad, a fin de enmascarar el inicio de la OPERACIÓN LIMPIEZA que se comenzó en horas tempranas de la tarde del 13 de mayo en la parte alta Santo Domingo (al otro lado del cordón de seguridad).

En los combates de la mañana de ese día 13 había muerto instantáneamente un soldado de la 82 división aerotransportada norteamericana y mortalmente herido, el teniente George B. Saples, quien falleció poco después en el hospital Padre Billini. Ustedes se preguntarán que relación tiene ese 13 de mayo con el día 19 e Ilio Capocci?

En la obra de Bernard Diederich titulada "Una cámara testigo de la historia, el recorrido dominicano de un cronista extranjero 1951-1966″ (ver página 3 del anexo), publicada en 2003 por Fundación Cultural Dominicana y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en la página 121 se muestra la fotografía de un soldado caído, junto a la foto sale un texto que dice: "Una de las varias decenas de norteamericanos muertos en Santo Domingo. El teniente George B. Saples falleció el 13 de mayo de 1965″ (ver página 4 del anexo). Imagino a los familiares de este oficial norteamericano observando esa trágica imagen, creyendo que es su pariente… pues NO!, esa imagen no corresponde a Saples sino a Ilio Capocci al ser levantado al día siguiente (ver página 5).

Con la afirmación anterior no desmeritamos la importancia para la historia dominicana de la obra citada de Diederich, simplemente corregimos un lapsus ocurrido en la edición de la misma.

Esa tarde del 19 de mayo Ilio Capocci avanzó en la segunda columna de la operación LAZO que subía de sur a norte por la calle Dr. Baéz rumbo a la puerta principal del Palacio Nacional que estaba ocupado por efectivos rebeldes que pertenecían al Batallón Mella del Ejército Nacional (que tenía su asiento en San Cristóbal). Desde que inició la emboscada contra las tropas constitucionalistas en la 30 de marzo (al este del Palacio) ya no existía factor sorpresa en el ataque y el fuego se concentró contra la columna que dirigía Capocci, quien caería contiguo a un árbol de Laurel que está en la esquina Dr.Baez con Moisés García (ver páginas 7 y 8).

Al día siguiente y por instrucciones expresas del ministro de las fuerzas armadas constitucionalistas , coronel Manuel Ramón Montes Arache, se dirigieron a media mañana a levantar el cuerpo del comandante Ilio Capocci los doctores Nelsón Lugo y José Rafáel Yunén junto a dos monjas del Hospital Padre Billini. Capocci sostenía todavía en su mano una granada, la misma fue recogida por un soldado rebelde que se encontraba presente al momento del levantamiento de los restos del combatiente.

En la página 6 del anexo podemos observar la comparación del cuerpo sin vida con una foto tomada el día anterior por reporteros de la revista LIFE norteamericana, y apreciamos los elementos coincidentes para sustentar y aclarar ese pequeño error de nombre del caído y de la fecha en la imagen del libro de Diederich.

En la imagen de la página 2, observamos al comandante Capocci junto a Montes Arache y Claudio Caamaño en la puerta del edificio Copello, sede del gobierno constitucionalista. En la página 9 mostramos a Capocci tomando una siesta en la oficina de gobierno, en la misma apreciamos el mismo reloj que aparece en la foto de página 6.

En las páginas 10 y 11 observamos al comandante Capocci junto varios protagonistas de la GESTA PATRIÓTICA de 1965, entre los cuales se encuentran Claudio Caamaño Grullón, Barín Caamaño y el ministro de la presidencia Hector Aristy Pereyra.

El 25 de mayo de 1965 mediante el decreto No.50 el gobierno constitucional presidido por Francisco Alberto Caamaño Deñó le concedió la nacionalidad dominicana, a título de naturalización privilegiada póstuma a Ilio Capocci (ver página 12). Los restos del comandante Capocci descansan en el cementerio de la avenida Independencia (ver página 13). Junto al sepulcro ha crecido una hermosa palma, cuyo tronco tapa parcialmente la tarja de este héroe de la Patria.

Este 19 de mayo deseaba recordar a uno de los tantos caídos que abonaron con su sangre la libertad y democracia que hoy disfrutamos los dominicanos…

Manuel González Tejera Agrónomo Manuel Emilio Gonzalez Tejera (ManEGonTe) nacido en 1953, es Ingeniero Agrónomo, con Maestría en Ciencias Agrícolas, especialista en el área de Genética y Mejoramiento Varietal por la Universidad Amistad de los Pueblos, “Patricio Lumumba” en Moscú, antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). También es egresado de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) del Ministerio de Defensa. Es asesor técnico del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana y consultor en Seguridad y Defensa Nacional. Especialista Agropecuario que ha laborado a nivel nacional a nivel tanto público (Centro de Investigaciones Arroceras de Juma Bonao y Ministerio de Agricultura), como privado en la industria de agroquimicos (multinacional HOESCHT y la empresa dominicana FERSAN) y a nivel internacional (internacionalista al servicio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) en Nicaragua), Comunicador y coproductor de la Revista Agropecuaria de Revista 110 y del TeleRadioAgropecuario por más de 15 años. Actualmente conduce la columna radial diaria sobre Agropecuaria, “FotoSINTESIS”, en el programa El Sol de la mañana que se transmite en ZOL FM. Ver más