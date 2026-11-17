CAPÍTULO 10

LA TARJA DE LUIS IBARRA RÍOS. UASD

Que una tarja en honor a un estudiante guerrillero haya ocasionado el cierre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo revela el ambiente tóxico que imperaba en la sociedad dominicana después del golpe de Estado que destituyó del poder al presidente Juan Bosch.

Abril. 1964.

—Ya se fueron!, exclamó el “teórico” en la explanada del Edificio de Ingeniería. Era flacucho, portaba lentes, tez aceitunada, sobresaliente en utilizar el sarcasmo en sus expresiones. Era originario de una familia capitaleña de juristas y el mismo era estudiante de Derecho.

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“Años después el “teórico” devino decano de la Facultad de Derecho. Para triunfar como Decano utilizó la consigna “por una Facultad teorética”.

En cuanto a Aurelio, desde la ejecución física del tirano Trujillo en 1961 y sus vivencias en El Seibo habían ya transcurrido cuatro años.

La exclamación del “teórico” lo resumía todo. Los insurgentes del 14 de Junio habían cumplido su amenaza de “subir a las escarpadas montañas de Quisqueya” para imponer desde allí el triunfo de la libertad, como había augurado el máximo líder del IJ4, Manolo Tavárez Justo, en una tumultuosa manifestación el 14 de junio de 1962 frente al Altar de la Patria donde reposan los restos de los fundadores de la República. Era una reproducción burda de la hazaña de Fidel Castro en Sierra Maestra en Cuba. Y, por demás, aunque pletórica de ideales, una imprudencia, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente en ese momento donde el control político y militar estaba de manera absoluta en manos de la derecha apoyada por el gobierno norteamericano.

Aurelio no preguntó al “teórico” el origen de la información, pero, momento después fue llamado por el jefe del grupo catorcista de La Universidad, quien en ese momento intercambiaba palabras con otros jóvenes, el cual le entregó un paquete de volantes.

—Ve al Conde, le ordenó, allí te esperan unos compañeros debajo del edificio Copello. Ahí te dirán que hacer con esos volantes.

Eso fue todo. Dicho y hecho, Aurelio tomó un “concho” y media hora después estaba en el parque Independencia. Enfiló la calle El Conde hacia el este y se detuvo a la entrada del Edificio Copello, una mole de 7 pisos que desemboca en lo alto en una azotea desde la cual se divisaba la calle.

—Hola, dijo Aurelio a tres jóvenes que aguardaban en el vestíbulo y que escondían bajo sus brazos varios paquetes.

—Hola, respondieron y sin entrar en detalles le hicieron una seña a Aurelio y subieron todos raudos los siete pisos del edificio. Al llegar a la azotea abrieron todos los paquetes, se acercaron, miraron hacia abajo y uno tras otro descargaron los cientos de volantes que como mariposas fueron cayendo rápidamente en el medio de la calle.

“Dominicanos, el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Juan Bosch es un atentado contra la democracia y la libertad del pueblo dominicano. La resistencia encabezada por el Movimiento 14 de Junio, contra los golpistas tal y como lo habíamos jurado, ha comenzado. Llamamos a todo el pueblo a luchar por restaurar la constitucionalidad perdida”.

El volante tenía impreso un encabezado que rezaba Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Y más abajo un lema: “Dulce y decoroso es morir por la patria”. Era el lema que se leía en latín “Dulce et decorum est pro patria mori” frente al Altar de la Patria en el parque Independencia.

“Dulce y decoroso est pro patria mori, es una expresión que proviene de la Roma antigua, de un poema lírico del bardo Horacio”.

Aurelio descendió rápido los siete pisos. Al llegar abajo y mirar la calle notó que estaba inundada de volantes y algunos curiosos que los recogían y leían.

Enseguida, Aurelio salió de allí rápidamente y tomó de nuevo un “concho” en la avenida Bolívar y regresó a la universidad. Al llegar, se dirigió de nuevo a la explanada de la facultad de ingeniería donde se encontró de nuevo con el jefe universitario de los catorcistas, la persona que le había enviado a regar los volantes.

—Hola. Todo bien?, le preguntó a Aurelio.

—Sí, todo bien, respondió Aurelio de inmediato. En eso se apersonó de nuevo el “teórico” y abrazando a Aurelio regocijado le comunicó:

—Ya se alzaron, están ya en las montañas.

“En efecto, en ese momento, (diciembre de 1963) la dirección del -Movimiento Revolucionario Catorce de Junio estaba dominada por una fracción ultraizquierdista encabezada por Fidelio Despradel, Roberto Duvergé, Pipe Faxas, entre otros, quienes dominaban la llamada infraestructura y levantaron seis frentes guerrilleros que eran los siguientes: a) el frente de Manaclas bajo la jefatura de Tavárez Justo, b) el frente de El Limón, operando en Navarrete, Bajabonico y Puerto Plata, comandada por Juan Miguel Román, c) el frente de Los Quemados, operando en Bonao, encabezado por Polo Rodríguez, d) el frente de Enriquillo, operando en Barahona, comandado por Jaime Capell Bello, e) el frente de Miches, encabezada por Pipe Faxas y Luis Genao y f) el frente de San Francisco de Macorís, en cabezada por Rafael Cruz Peralta”.

“Antonio Faxas (Pipe) era el secretario general del comité del Distrito del Movimiento Revolucionario 14 de Junio muerto en combate en las montañas del Este del país, había sido ganado a las posiciones ultraizquierdistas dominantes en esta organización hasta el punto que Faxas en un informe rendido por él señaló que “la insurrección armada sería la única forma de pasar de la defensa táctica (posición nuestra actual) a la ofensiva táctica estratégica, solo ella variaría (Sic) definitivamente los peones del imperialismo”. Finalmente, Faxas señala “la historia no perdonará nuestra vacilación: sólo la insurrección armada nos pondrá en la vanguardia”. (Esta posición fue reproducida por la revista Ahora No. 850, pág. 34).

En ese momento, Aurelio no conocía la real situación de los alzados. No conocía la infraestructura militar de la insurrección. Fue años después que se enteró de que fue una acción, independientemente de los ideales que los guiaban, típicamente aventurera, improvisada, sin preparación militar, con armas inservibles y hombres que no estaban preparados militarmente, que no funcionó el aparato clandestino que debía funcionar en las ciudades. Era una reproducción rocambolesca de la hazaña de Fidel Castro en Cuba en 1959.

Al final, el balance fue pesado: 82 guerrilleros apresados, 32 muertos, (entre ellos Manuel Aurelio Tavárez Justo) y la organización prácticamente descabezada.

En ese diciembre de 1963, las navidades en el país fueron tristes. Los familiares de los muertos y apresados no podían sobreponerse a los rigores de su impotencia ante el poder golpista.

*

**

En el frente guerrillero levantado en Miches, en la cordillera oriental, el combate terminó con su aniquilamiento de sus integrantes, entre los cuales sobresalía un joven estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Ibarra Ríos. Luis Ibarra, hijo de un viejo colaborador del tirano Trujillo, Julio Ibarra Fas, de origen libanés, familia oriunda de San Pedro de Macorís.

Como era de esperarse, la muerte de Luis Ibarra Ríos sacudió la Facultad de Derecho. Pero en los primeros meses de 1964 surgió un movimiento en la Facultad para honrar al dirigente estudiantil adscrito a la Facultad. Aurelio Javier había sido electo a la Presidencia de la Asociación de Estudiantes de Derecho y la entidad decidió organizar una actividad en la cual se develara una tarja en honor a Luis Ibarra Ríos. La inscripción de la tarja diría: “A Luis Ibarra Ríos: cayó en defensa de los derechos del pueblo”.

Como era natural, los dirigentes de la asociación pretendieron dar a la actividad una salida institucional, y por eso una comisión visitó al Decano de entonces que era el Dr. Froilán J. R. Tavares.

“Años después, Froilán J. R. Tavares ocupó en 1987 la Presidencia de la Junta Central Electoral que organizó las elecciones nacionales de mayo de 1990 en las que el Partido de la Liberación Dominicana alegaría que le hicieron fraude”.

Una tarde del mes de febrero, la comisión fue recibida por el Decano. Su secretaria los invitó a pasar.

—Saludos, Sr. Decano, Intervino Aurelio frente a aquel hombre, delgado, de ojos penetrantes, intelectual de prestigio y profesor de Procedimiento Civil en la Facultad.

—Saludos, estudiantes, siéntense en que puedo serviles expresó el académico con una sonrisa a flor de labios.

Aurelio entonces expuso los motivos que motivaban la presencia de los directivos de la entidad.

—Muy bien. y para cuándo ustedes pretenden realizar la actividad? preguntó.

—Para antes de semana santa. Comentó Aurelio y nos gustaría que usted presidiera la actividad ya que queremos sea una actividad institucional.

—Una tarja. buena idea. expresó el Decano. Que diría la tarja preguntó a seguidas como si eso no le importara.

—“A Luis Ibarra Ríos: cayó en defensa de los derechos del pueblo”.

El académico frunció el ceño y la respuesta fue instantánea.

— Imposible! No puedo permitir eso! Interrumpió el Decano, busquen otra inscripción.

Hasta ahí llegó la reunión. No valieron los argumentos de la comitiva para hacer valer que Luis Ibarra había ido a las montañas para luchar contra el golpe de Estado y para defender la democracia, etc., etc. El Decano, hombre mentalidad conservadora, trataba de justificar su negativa a autorizar la actividad con el argumento de que la guerrilla estaba conformada por personas que luchaban por imponer un régimen castrista.

La Comisión se negó a cambiar la inscripción de la tarja y la posición del Decano se mantuvo intransigente. La comitiva se retiró y a partir de ahí se abrió una crisis en la Facultad. Los dirigentes estudiantiles no dieron su brazo a torcer. El Decano tampoco, la autoridad por un lado y la defensa de los estudiantes por otro lado para honrar a un compañero estudiante que había luchado por la libertad.

Sin embargo, la actividad se realizó de todos modos. Sin la presencia de las autoridades académicas de la Facultad. Decenas de estudiantes acudieron a la cita y Aurelio pronunció un emotivo discurso alusivo a la vida de Luis Ibarra Ríos.

La facultad fue cerrada por orden del Decano y permaneció sin docencia por varios meses. Pero la tarja permaneció incrustada en la pared.

“Hoy 54 años después, la misma se mantiene en el mismo lugar como símbolo y recuerdo de la ofrenda a unos de los guerrilleros del 14 de Junio de 1963”.

Para Aurelio fue un paso más en su involucramiento en la actividad política. En efecto, años después, ya incursionando en el movimiento revolucionario y formando parte de la Juventud Estudiantil 14 de junio (JECAJU) participaría como miembro de los comandos que se formaron en la capital de la República en ocasión de la intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana. Su formación política había avanzado más desde sus iniciales vivencias en El Seibo. Y en 1970 su vida dio un vuelco. Fue apresado y deportado a Francia. Sus iniciales ideales se transformaron en tendencia y de ahí a militar en organizaciones revolucionarias no había más que un paso.

Como era natural, el espíritu de la época lo absorbía, la revolución cubana y el heroísmo de los catorcistas se entremezclaron: la ruta revolucionaria estaba abierta. Pero lo que Aurelio Javier nunca pudo imaginar fue que la izquierda dominicana de la cual él formaba parte, nunca iba a poder alcanzar el poder y hacer la revolución socialista soñada. Por un lado, el pueblo estaba atado ideológica y organizativamente a los liberales y conservadores liderados por Juan Bosch y Joaquín Balaguer, mientras que la izquierda se mantenía sumida en continuas divisiones y absorbida por concepciones subjetivas e infantiles alejadas de la realidad nacional, lo cual la relegarían al paso de los años en una fuerza marginal incapaz de servir de inspiración al pueblo trabajador en la concretización de sus demandas de libertad y democracia social, pero eso lo asimiló muchos años después. Y así fue.

Amaury Justo Duarte Diplomático Ex embajador en el Reino de Marruecos. Consultor Jurídico, escritor, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Santo Domingo, Republica Dominicana. Ver más