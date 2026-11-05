La noche del martes parece marcar el principio del fin de Donald Trump. Es probable que su reacción ante lo que constituye una dura reprimenda personal de los votantes en las elecciones de mitad de período sea volátil. Sin embargo, cuesta imaginar cómo podría recuperarse de una ola demócrata tan contundente después de haber instado a los votantes a actuar como si su nombre figurara en la boleta electoral. Pese a las recomendaciones recibidas, Trump convirtió las elecciones en un referéndum sobre su persona. Así pues, él es el responsable de la derrota republicana de proporciones históricas.

Hubo muchos otros perdedores el martes por la noche. Elon Musk, quien invirtió más de US$200 millones de su propio bolsillo en la contienda por el Senado de Texas, comprobó que ni siquiera las donaciones de magnitudes históricas pueden comprar el cariño de los votantes ni garantizar resultados frente a un giro tan pronunciado de la opinión pública. Su candidato, Ken Paxton, perdió frente al candidato demócrata James Talarico, quien ni siquiera había nacido la última vez que un demócrata ganó un escaño en el Senado de EE. UU. por Texas.

También fue una noche desastrosa para el otrora poderoso Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), que gastó mucho dinero intentando derrotar a Abdul El-Sayed en Michigan. El-Sayed está a punto de convertirse en el primer senador musulmán de la historia de EE. UU., tras haber obtenido también la mayoría del voto judío emitido anticipadamente en Michigan, según las encuestas a la salida de las urnas.

También fue una noche terrible para Vivek Ramaswamy, el grandilocuente discípulo de Trump, quien fue derrotado en la carrera de gobernador de Ohio. Tal vez ahora se retire de la política tras haber gastado una gran parte de su fortuna personal en lo que, hace apenas unos meses, se consideraba una apuesta segura. Del mismo modo, el difunto Lindsey Graham se estaría revolviendo en su proverbial tumba al ver cómo su hermana, Darline Graham, recientemente designada, perdió el escaño que él ocupó durante tantos años en Carolina del Sur a manos de un demócrata. Es la primera vez en casi 30 años que ese partido gana una contienda por el Senado en el estado. Se alcanzarán muchos otros hitos en las elecciones de mitad de período de 2026 en EE. UU., que, según los primeros datos, registraron una participación históricamente alta. Parece que EE. UU. finalmente ha salido del hechizo de Trump.

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En cada contienda, la injerencia burda de Trump lo perjudicó. En una entrevista telefónica conmigo el martes, una hora antes de que cerraran los primeros centros de votación, Trump dijo que se había sentido animado por el entusiasmo que había observado durante su reciente y frenética gira de campaña. Normalmente, los presidentes se esfuerzan por mantener su nombre fuera de los titulares durante las elecciones de mitad de período. Muchos evitan por completo participar en las campañas electorales. Trump recorrió todo el país con la energía de alguien mucho más joven, pero parece que no hizo más que agravar el atolladero electoral de su partido.

Trump no solo se colocó en el centro de cada ciclo informativo, sino que hizo todo lo posible por menospreciar las principales preocupaciones del electorado. El costo de la vida era un «engaño de los Tontócratas [sic]», insistió Trump. Aunque la guerra con Irán y sus efectos inflacionarios fueron un tema dominante, Trump les dijo a los votantes que había cumplido todas sus promesas. Una de esas promesas era evitar las guerras en el Medio Oriente. Algunos creen que mostró claros signos de deterioro cognitivo. «De hecho, he cumplido muchas más promesas de las que hice», dijo Trump enigmáticamente el día anterior a las elecciones.

Quizás su decisión más desconcertante desde el punto de vista psicológico fue pronunciar su discurso de cierre de campaña frente al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, una obsesión de Trump que pocos estadounidenses parecen compartir. En los anales de las campañas políticas estadounidenses, difícilmente se habrá visto un alegato final más extraño. La mayor parte de la perorata de una hora que Trump pronunció la víspera de las elecciones giró en torno al estanque.

«El estanque reflectante se ve ahora mejor que nunca», dijo Trump, tras afirmar que tanto Barack Obama como Joe Biden habían intentado mejorar el estanque sin conseguirlo. «Estamos reemplazando todo el césped y todos los parques. Porque, al igual que los seres humanos, el césped también tiene vida». Según se informó, algunos miembros del personal de la Casa Blanca de Trump que lo veían por televisión se taparon la cara con las manos mientras él hablaba.

Los demócratas controlarán ahora ambas cámaras del Congreso de EE. UU., en un resultado que incluso a Trump podría parecerle «demasiado grande como para amañarlo». Hay dos consecuencias inmediatas. La primera es que la pugna republicana por elegir a otro candidato presidencial para 2028 comenzará de inmediato. De hecho, Ron DeSantis, el gobernador saliente de Florida, quien, podría decirse, dio comienzo a esa campaña incluso antes de que cerraran las urnas, dijo, sin mencionar a Trump, que ningún funcionario público debería lucrarse con el ejercicio de un cargo. Esto apunta a una reacción contra la corrupción tras unas elecciones en las que ese tema ocupó el primer lugar en muchas encuestas recientes.

La segunda consecuencia es que la imprevisibilidad de Trump probablemente adquirirá aún más protagonismo durante su presidencia. Para quienes se oponen a él, la noche del martes cayó como un rayo. Pero, cuando se trata de drama, rara vez algo o alguien supera a Trump. Sea cual sea su reacción, el resultado de 2026 cambiará el rumbo de EE. UU. La derrota republicana en las elecciones de mitad de período de 2018 fue el fin del principio de Trump, para tomar prestada la frase de Churchill. Las elecciones de mitad de período de esta semana, con una alta participación, una década después de que Trump descendió por aquella escalera mecánica en Nueva York al empezar su carrera política, marcan el comienzo de su fin.

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