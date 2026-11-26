Oscar de la Renta lo decía con sencillez: «La moda solo es moda cuando una mujer se la pone». Y lo que vale para la mujer vale también para el hombre: una pieza que no llega a quien la usa no es industria; es solo un talento en espera.

Es un secreto a voces: muchos diseñadores, modistas, sastres y artesanos dominicanos traen en maletas los insumos con los que trabajan, porque importarlos por la vía formal les resulta más caro o más complicado. Y cuando un oficio sobrevive en la informalidad, el sistema les está fallando a ellos, no ellos al sistema.

El talento está vivo. Oscar de la Renta plantó en el mundo la bandera del buen gusto dominicano, y detrás vinieron Fernando García, Sully Bonnelly, Giannina Azar o Jenny Polanco, entre muchos más. Una nueva generación ya conquista escenarios globales: Raul López, de raíces dominicanas, ganó con su marca Luar un premio del CFDA, y LeBlancStudios, nacida en Santo Domingo, desfila en el calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York.

No tenemos invierno, y esa es nuestra ventaja: ropa de playa y resort, chacabana, vestidos de novia y de fiesta, sastrería tropical a la medida. Según el Ministerio de Turismo, somos el primer destino de bodas del Caribe, y cada celebración podría ser también una venta de lo hecho aquí. Otros ya lo lograron: en Colombia, las marcas propias de trajes de baño llegan a cuatro veces más destinos que las empresas que maquilan el mismo producto.

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Lo que falta son condiciones. El problema de fondo, advierte Sócrates McKinney, creador de EmergeRD, es «poner la moda de zona franca y la moda de autor en la misma canasta». Diseñadores, marcas y quienes venden y organizan la moda del país, consultados por separado, coinciden en cuatro.

La primera, dónde vender. Sully Bonnelly viene insistiendo en ello: nuestros talentos necesitan dónde mostrar y vender sus creaciones, para que de ahí salga su sustento de cada día, y las escuelas que los forman no tienen ese mercado. Por eso propone un gran galpón que funcione como una incubadora de moda: talleres compartidos, asesoría de negocio, producción y venta bajo un mismo techo, como Manufacture New York en Brooklyn. Rosalía Polanco, joven diseñadora formada en el Mercy Jáquez, pide lo mismo: «un centro o una tienda real donde los diseñadores y modistas de aquí puedan vender todos los días, sin intermediarios que se queden con todo». Antes de inventar nuevas estructuras, el Estado debería apoyar las que ya funcionan, como Indómita, y promover con las grandes tiendas un espacio permanente para lo hecho aquí.

La segunda, producir. «El talón de Aquiles de la moda de autor es la capacidad de producción», resume McKinney. LeBlancStudios fabrica en el país sus muestras más complejas, pero produce el volumen fuera porque aquí no consigue muchas de las materias primas que necesita. Estephania Holsteinson, creadora de hols.e, añade: «Lo que necesitamos son técnicos». La Ley 56-07 ya exime de impuestos las telas, los insumos y la maquinaria, pero solo a las empresas clasificadas; hay que abrir esa puerta al pequeño taller. Y para la producción a gran escala, una extensión de mayor plazo de HOPE/HELP permitiría coproducir con Haití: la confección intensiva allá; el diseño y el acabado aquí.

La tercera, formalizar. Muchos operadores de costura prefieren la informalidad por temor a perder los apoyos sociales que reciben, y el artesano que quiere contratar ayuda carga con un pasivo laboral que frena su crecimiento. La Ley 87-01 previó un régimen contributivo subsidiado para los trabajadores por cuenta propia, pero nunca se ha aplicado.

La cuarta, mostrar. Dominicana Moda convocó a la región durante quince años y no se celebra desde 2020: un evento así no se sostiene sin un apoyo estable. Eso sí, como advierte McKinney, la pasarela viene después de producir y vender en el mercado local.

¿Quién articula todo esto? McKinney propone una entidad comparable a Inexmoda en Colombia, que articule toda la cadena. Aquí tendría que ocuparse también de lo productivo: un censo de la moda de autor, acompañamiento a las marcas según qué tan listas estén para exportar, incentivos para importar insumos y su incorporación a la marca país. Y no habría que empezar de cero. El INAGUJA, creado en 1958 para enseñar costura, dedica hoy buena parte de su actividad a vender uniformes al Estado, compitiendo con los talleres a los que debería servir. Con otra misión, sus naves y las que hoy están subutilizadas en los parques industriales podrían convertirse en la red de factorías-escuela que propone McKinney, el complemento productivo del galpón de Bonnelly. Yamil Arbaje, de LeBlancStudios, pone la condición: que lo dirijan profesionales de la industria, con compromiso a largo plazo y un seguimiento real de los resultados.

Una causa así necesita rostros: nuestra diáspora creativa, como Sully Bonnelly, y nuestros músicos y peloteros. Somos el segundo país con más jugadores en Grandes Ligas; si llevaran lo hecho aquí en túneles y alfombras rojas, cada escenario sería una pasarela.

En diciembre de 2025, la casa Oscar de la Renta celebró sus sesenta años con un desfile en la Fortaleza Ozama. Entre aquella pasarela y quienes llenan sus maletas corre un mismo hilo: el talento. Otros países dejaron ir su industria textil; nosotros no podemos darnos ese lujo. Esta isla, que pare tanto talento, ahora puede parir tendencia, para que cada vez más prendas lleven con orgullo una misma etiqueta: ¡Hecho aquí!

La versión extendida de esta reflexión, con los testimonios completos de los diseñadores, empresarios y organizadores consultados, puede leerse en https://drive.google.com/file/d/1LS6GEoxtWqnafRKwNjnmdqSCvBQBUFL6/view?usp=sharing.

Giovanni D'Alessandro Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial, Maestría Administración de Empresas Esposo y padre de tres profesionales Activista social y asiduo tuitero Ver más