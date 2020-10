Hada confitada

Eres hija de un nombre terrible Darisleyda. Miento furioso o finjo que miento, para disfrutar a fondo tus orejas frías. Rectifico la posición y te adelanto mi deseo. Me obligas a ponerme de pie. Apagas de un manotazo el alba y yo en la duermevela tu boca imagino: labios pequeños repintados de rojo mamasita. Las rodillas ceden a la cañera y aprovechamos la banqueta del piano y sentada ya tomo tus pechos, globos de aventura para mí, y mi boca devora tus hombros, mis dedos sintonizan el instante.

La noche cae en nuestros párpados y con el mejor de los tumbaos cibaeños, like Cutupú adentro, nuestro cuerpo (sí, dos cuerpos en singular, porque ahora somos un monstruo, una sola voz) recita:

Ay, mi amada enemiga, cómo sana tu beso, cómo me arregla. Terso me da vida, alienta, me recompone. Yo he vivido de tu beso, tu beso quise por tanto tiempo ser. Por migajas de tu piedad fui mordido y te busqué, labio a labio te busqué, beso a beso como dice el Cuco, me enamoré de ti, y tu labio me dañó y me fui al olvido, dañé al olvido y me volví luz, dañé la luz y reté a la noche, dañé la noche y me abandoné a tu beso y dañé tu beso y de tu beso, ya nada queda.