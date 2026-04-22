En una sociedad que clama constantemente por la creación de nuevas leyes como respuesta a los comportamientos violentos, se pierde de vista una verdad fundamental: el problema no radica en la ausencia de normas, sino en las condiciones sociales que moldean la conducta humana.

La República Dominicana, al igual que muchas otras sociedades, cuenta con un marco legal suficiente para sancionar actos ilícitos. Sin embargo, la persistencia de la violencia demuestra que la acumulación de leyes no transforma, por sí sola, la realidad social.

El origen del problema es más profundo. La violencia está vinculada a la falta de educación, a la debilidad en la formación en valores y a un compromiso intrafamiliar cada vez más frágil. Es en el hogar donde se forman o se deforman principios como el respeto, la empatía y la convivencia.

Frente a esto, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿necesitamos más leyes o mejores ciudadanos?

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Existe una urgencia de evaluarnos como sociedad, no desde la exigencia hacia el Estado, sino desde la responsabilidad individual y colectiva. Una convivencia basada en valores no se decreta; se construye desde lo cotidiano.

La forma más efectiva de enfrentar la violencia no es reaccionar a ella con más regulación, sino evitar que nazca. Y eso implica formar individuos para quienes agredir, irrespetar o incumplir normas no sea una opción, sino algo inconcebible.

Respetar las leyes de tránsito, cuidar los espacios públicos, convivir en orden y valorar el tiempo no deberían depender del miedo a una sanción, sino de una conciencia formada. Cuando el respeto se convierte en hábito y no en obligación, la sociedad deja de reaccionar y comienza a prevenir.

El verdadero cambio que necesita la sociedad dominicana no está en la creación de más leyes, sino en el fortalecimiento de la educación, la familia y los valores que sostienen la convivencia.

Las leyes establecen límites. La formación humana define cómo se vive dentro de ellos.

Karen Barbeito Mejía Abogada Abogada corporativa y presidenta de la Fundación Las Mujeres del Siglo XXI Ver más