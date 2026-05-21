Las primeras palabras que le recuerdo en un aula son: "investigar viene del latín investigare. La raíz de la palabra es vestigium, que se refiere a la huella que deja la base del calzado. La idea sugiere seguir el rastro"…

Era un curso de investigación al que asistía como oyente. Fue una atracción intelectual a primera vista. A partir de esas clases comencé a perseguir sus asignaturas. Gracias a él, me orienté de manera profesional hacia la filosofía de la ciencia; se convirtió en mi mentor intelectual y en el profesor más influyente de mi vida.

Terminó siendo el padrino de mi hijo mayor, mientras su inseparable compañera, doña Lidia, la madrina de mi hija. Se convirtió en mi segundo padre. Esto permitió que compartiéramos muchos momentos familiares más allá de lo estrictamente académico. Aunque, de todos modos, con él los temas filosóficos y científicos siempre salían a relucir. No eran un aspecto de su vida: eran su vida misma.

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Su partida nos sorprendió trabajando en un proyecto editorial: un conjunto de ensayos que contrastan la lógica clásica con la lógica moderna, los cuales tenemos el compromiso de publicar como parte de su legado.

Sus logros han sido reiteradamente señalados: uno de los padres de la psicología en nuestro país, el introductor de algunas de sus corrientes contemporáneas más relevantes o el pionero de los estudios metacientíficos en la academia dominicana. Pero más allá de su trayectoria intelectual, de sus clases magistrales y de su permanente disposición a dialogar sobre los problemas de la filosofía contemporánea, el Dr. Enerio Rodríguez Arias encarnó durante más de seis décadas un ejemplo de integridad moral y de humildad. La ausencia de ego, abundante en exceso dentro de nuestros entornos intelectuales con similar o menor erudición, constituye una de sus mayores lecciones.

Fallece a los 87 años, dejando el inmenso reto de seguir su rastro, trazando una estela de influencia que trasciende su muerte. Hasta siempre, maestro. "Docuit et adhuc lucet." (Enseñó y todavía brilla).

Leonardo Díaz Filósofo y ensayista Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, con líneas de investigación en las áreas de epistemología social, ética ciudadana y filosofía política. Conductor del Podcast de filosofía Conversaciones de la caverna y del programa D−ética TV. Presidente de la Asociación Dominicana de Filosofía. Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana por la Comisión de Filosofía y Epistemología. Premio Nacional de Ensayo Científico (2015). Premio de Ensayo Pedro Francisco Bono (2012). Integrante de la reunión constitutiva de la Red Iberoamericana de Filosofía. Fue miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Difusión de la Filosofía de la UNESCO. Autor de Reflexiones filosóficas. Artículos de ética, política y filosofía (2018); Las tensiones de Thomas Kuhn: Una perspectiva crítica para los estudios sociales y culturales de la ciencia (2014); La filosofía y los espacios de la libertad (2012), así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales de filosofía. (Correo: leonardodiazsd@gmail.com; Instagram: @leonardodiazsd). Ver más