Durante mucho tiempo no tuve del todo claro qué hacía mi papá. ¿Cómo se le explica a un niño lo que es un corredor de seguros? Los padres de mis amigos tenían oficios que cabían con facilidad en la imaginación: médico, abogado, ingeniero. El mío, en cambio, decía con orgullo que era corredor de seguros, y para mí eso significaba una combinación bastante particular de saco, corbata, un toque de Agua Brava, maletín, incendios, choques, daños por agua, reclamos y llamadas capaces de interrumpir cualquier plan, incluso cuando ya íbamos camino a la playa. Por eso lo veía como una especie de superhéroe. No lo convocaba la Batiseñal, sino un beeper que, apenas sonaba, bastaba para hacerlo desaparecer. Dieciséis años después de haber convertido ese oficio en el mío, entiendo que no estaba tan equivocado. Solo me faltaba entender la parte importante.

El corretaje admite varias formas convenientes de explicarse. Los corredores colocan pólizas, obtienen cotizaciones, comparan opciones, gestionan renovaciones, asisten con reclamos. Ninguna de ellas es falsa. Cada una captura una parte del oficio. Ninguna explica del todo por qué, cuando ocurre algo serio, una de las primeras personas a las que alguien suele llamar es su corredor. Esa reacción no es accidental. Entenderla es, quizás, la manera más honesta de describir la profesión.

El problema de definir un oficio solo por sus tareas visibles es que se termina confundiendo actividad con valor. Como esta labor involucra documentos, condiciones, exclusiones, endosos y formularios, es fácil asumir que su verdadera sustancia también es procedimental. Importante, necesaria. Pero, en esencia, administrativa. Esa impresión es comprensible. También es demasiado estrecha.

El verdadero trabajo del corredor empieza donde termina la certeza. En el espacio incómodo entre lo que el cliente cree que está pidiendo, lo que realmente está en juego, lo que el mercado está dispuesto a ofrecer y lo que el futuro todavía puede revelar. Eso no es una tarea logística. Es una labor moldeada por el criterio.

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Seamos francos. Nadie se levanta diciendo: “Qué buen día para adquirir un seguro”. Los clientes rara vez llegan con el riesgo en su forma más clara. Llegan con fragmentos. Una solicitud. Una emergencia. Un presupuesto que preferirían no sobrepasar. O con aspiraciones tan comunes como imprecisas: “que me cubra todo” o “bueno, bonito y barato”. Pero la vida no concede la erradicación del riesgo. Y la idea de lo bueno, lo bonito y lo barato tampoco responde a un estándar único. Se ajusta a cada cliente, a su realidad y al momento que está atravesando. Debajo de esas expresiones casi siempre hay algo mucho más concreto: miedo a perder patrimonio, temor ante una condición médica, preocupación por no saber hasta cuándo podrán sostener el costo de una póliza que no deja de incrementarse y, por supuesto, el peso de tomar una decisión equivocada y descubrirlo cuando ya no queda margen para corregir. En el fondo, muchas veces hablamos de lo mismo: del temor a perder el control frente a la incertidumbre. El seguro intenta organizar racionalmente esa incertidumbre. El corredor profesional ayuda al cliente a pensar dentro de ella.

Por eso el corredor no puede ser solo un colocador. Tiene que ser, antes que nada, un intérprete. No un simple canal entre oferta y demanda, sino alguien capaz de convertir lenguaje técnico en significado útil para la vida real. Porque el seguro está lleno de redacción perfectamente inteligible para el mercado y casi ilegible para el cliente, a menos que alguien asuma la tarea de traducirla en consecuencias concretas. Un deducible no es solo un número: es dolor retenido. Un sublímite no es solo un detalle técnico: es un techo que puede revelar toda su crueldad exactamente en el peor momento. Una exclusión no es solo una cláusula: es una frontera alrededor de los supuestos del cliente. Y los supuestos, cuando fallan bajo presión, suelen salir caros. Esa traducción exige conocimiento técnico. Sin eso no hay ejercicio serio de la profesión. Hay improvisación peligrosa. Pero el conocimiento técnico, por sí solo, no basta. El corredor también tiene que saber escuchar. Y escuchar, en este quehacer, no es una actividad pasiva. Si algo aprendí en mis años de estudio de cine y artes teatrales, es que escuchar bien exige precisión e interpretación, y que la verdad rara vez está en la superficie. Como corredor de seguros, aplico hoy la misma agudeza que usaba al analizar un guion: muchas veces, la información crucial no está en la declaración formal, sino en la vacilación que la precede, en ese detalle importante que mencionó por encima o en esa seguridad que suena demasiado ensayada. Se trata de identificar ese silencio ligeramente más largo, casi pinteriano, que aparece cuando preguntas por una condición médica al completar un formulario. En esencia, esta profesión exige reconocer que lo que el cliente no dice, o la manera en que decide decirlo, también forma parte del riesgo.

Un cliente que en cada renovación de su seguro médico internacional pide revisar opciones del mercado y, de pronto, llama antes de tiempo para pagar la prima completa puede estar buscando una sensación de control frente a una situación de salud que todavía no se atreve a nombrar. Un cliente que pregunta si “vale la pena” un plan superior rara vez está haciendo una pregunta puramente económica. Muchas veces está preguntando cuánto vale, en su propia escala emocional, dormir más tranquilo. Un cliente que, año tras año, ha recibido explicaciones sobre la cobertura de interrupción de negocios y que, meses antes de renovar, llama para preguntar cómo opera, probablemente no esté pidiendo una aclaración adicional, sino revelando un cambio en su percepción del riesgo. Un corredor que oye solo la solicitud formal puede hacer un trabajo competente. El corredor más fuerte escucha tanto la solicitud como la presión que hay debajo. Esa diferencia rara vez se percibe en una renovación sin incidencias. Se percibe cuando algo sale mal.

Porque no todo en esta profesión se resuelve con una cláusula. A veces se resuelve con la pregunta correcta. A veces con una advertencia a tiempo. Con la disciplina de no dejarse arrastrar por la prisa del cierre cuando todavía quedan asuntos mal entendidos. Y con la experiencia para detectar que lo que parece una conversación sobre precio muchas veces es, en realidad, una conversación sobre prioridades, fragilidades y tolerancia al riesgo. Eso construye algo más duradero que la simpatía. Construye relevancia. Y la relevancia, que con frecuencia se subestima, es una de las cualidades más difíciles de cimentar en esta profesión. No nace de la visibilidad ni del encanto. Se gana con consistencia, con la disposición de decir lo necesario, aunque incomode, y con la capacidad de aparecer con valor real cuando más hace falta. Porque el cliente ha aprendido, con el tiempo, que el corredor ayuda a aclarar dónde otros complican. Que hace la pregunta que interrumpe la falsa confianza. Que recuerda el contexto y no solo las transacciones. Que es útil antes de que las opciones se estrechen, justo cuando todavía son posibles las mejores decisiones.

Ahí es donde el corretaje se vuelve verdaderamente estratégico. No porque el corredor sea un oráculo capaz de anticipar el futuro, sino porque entra en la conversación mientras el futuro todavía es negociable. Los clientes creen, muchas veces, que están comprando acceso a coberturas contenidas en una póliza. En realidad, muchos están comprando acceso a criterio. Tal vez no lo dirían de esa manera. Pero, debajo de las conversaciones sobre precio, cobertura y límites, suele haber un deseo más concreto: no enfrentar solos una decisión cuyas consecuencias no terminan de sentirse capaces de evaluar por sí mismos.

Un buen corredor reduce la confusión.

Un gran corredor reduce el arrepentimiento.

Ese es el verdadero rol.

Manuel José Matos Vicepresidente ejecutivo de Matos Corredores de Seguros. Vicepresidente ejecutivo de Matos Corredores de Seguros. Manuel José Matos forma parte de los líderes del sector asegurador, con una visión enfocada en la innovación, la transformación del corretaje de seguros y la adaptación a los nuevos riesgos y oportunidades del mercado. Con una sólida experiencia tanto en el ámbito técnico como en la gestión humana, especialmente en el área de Seguros Médicos Internacionales. Actualmente, es miembro de la directiva de ADOCOSE y se desempeña como Network Country Manager en República Dominicana para WTW. Ver más