Es arquitectura humana singular.

Es diálogo inclusivo de órganos,

dechado estético sin par,

comunión de huesos,

tejidos trenzados,

manos abiertas para dar.

El cuerpo es silueta diversificada

con neuronas que flamean como olas,

sistemas en interrelación sincrónica,

brazos que acogen con aromas

y voz de elegancia filarmónica.

Los pies, firmes y corresponsables.

Los ojos, con visión estratégica.

La cabeza, como faro pensante.

Las espaldas, con apoyo sin métrica.

Las arterias, como fuerza energizante.

El cuerpo es un don hermoso de Dios,

un tesoro con la fuerza del Espíritu,

un regalo con la gracia del infinito,

una obra de arte con destellos divinos.

Dinorah García Romero Educadora Investigadora del Centro Cultural Poveda - Directora del Proyecto: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. - Titular de Formación continuada en el Centro Cultural Poveda. - Docente del Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales, Universidad de Valencia-Universidad Autónoma de Santo Domingo. - Co-Directora de Tesis en el Programa de Doctorado en Educación, Universidad de Valencia-Universidad-Autónoma de Santo Domingo. Ver más