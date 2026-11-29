Justo antes de terminar noviembre, mes que ha sido declarado como mes de la familia en nuestro país y viviendo en la actualidad la experiencia de ser padre de adolescentes y joven adulto, sumando a esto mi profesión como terapeuta familiar y educador, tengo el compromiso de compartir algunas consideraciones.

La familia debe ser ese espacio en donde sus miembros ser nutren de bienestar a través de la convivencia activa de cada miembro desde su rol, a partir del cual cada miembro tiene unas expectativas a cumplir.

En el enfoque llamado Modelo Sistémico de Funcionamiento Familiar, cada miembro de la familia nuclear tiene una función: Los padres, los hijos y los hermanos, también en la familia extendida; los abuelos, tíos y primos. (Beavers & Hampson, 2004)

Partiendo de que las necesidades básicas son atendidas en una familia por los padres, lo que genera desde la perspectiva de los hijos una jerarquía natural, no siempre ocurre así cuando hablamos de las necesidades psicológicas que proveen los padres a los demás miembros de su familia.

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En bienestar familiar se espera de los padres enseñar con el ejemplo, la coherencia entre lo que dice y hace al educar, el modelamiento en sus conductas al corregir, las cuales están siendo registradas por los hijos desde los primeros años de convivencia familiar.

De los padres se espera:

Buen manejo de conflictos: Esto se puede traducir en la capacidad de negociación de los padres con los hijos, lejos de una postura inflexible y atendiendo a los detalles de no perder autoridad a causa de una actitud complaciente. Es la manera como en una familia se negocian los conflictos y se pueden observar qué tan eficiente es el sistema para discutir un problema, escuchar distintas posturas y llegar a acuerdos prácticos sin desviarse ni paralizarse.

Desde la perspectiva del funcionamiento familiar funcional, esta habilidad familiar es un indicador central de la salud psicológica de la familia y es considerado como una competencia familiar, proyectando así el estilo relacional familiar.

Los autores Beavers y Hampson plantean que, para resolver conflictos de manera sana, los miembros deben hablar por sí mismos con claridad (sin "leer la mente" ni hablar por otros), asumir la responsabilidad de sus actos y mantener empatía hacia las emociones de los demás.

Cohesión Familiar: cuando hablamos de esta característica debemos entender que una familia sana mantiene una cercanía afectiva sólida sin perder la autonomía individual de sus miembros. Esta competencia se experimenta en la Sub sistema parental.

Los padres trabajan en equipo y mantienen una frontera clara respecto a los hijos, asumen la guía y responsabilidad del hogar con una coalición parental sólida y respetuosa evitando alianzas disfuncionales, como lo sería poner un hijo o hija en contra de uno de ellos y evitando delegar decisiones o cargas adultas en los hijos.

Esta fortaleza familiar fomenta los límites claros e individuación. En las familias funcionales, existe cercanía y calidez emocional, pero se respetan la privacidad, las opiniones y el desarrollo personal de cada miembro.

En esta fortaleza se fomenta la expresión abierta de sentimientos positivos y negativos, con un alto grado de empatía y sin conflictos crónicos.

Por último, queremos destacar la importancia de la expresividad emocional en una familia, que es la percepción de cercanía de los miembros de la familia, la facilidad para mostrar calidez y afecto a través de expresiones verbales, físicas y expresión de sentimientos positivos dentro de la familia.

Esta fortaleza podemos observarla en qué tan natural y libremente los miembros manifiestan cariño, cercanía y emociones positivas en el día a día, esto incluye tanto las palabras de afecto como las demostraciones físicas de cercanía entre quienes integran el hogar, tales como abrazos u otros gestos de cariño.

Pedro José Vásquez Psicólogo y educador Pedro José Vásquez Castillo, M.A. Psicólogo clínico, profesor universitario, terapeuta familiar y de pareja. En los últimos años de ejercicio profesional se ha concentrado en PTSD, TCA y suicidios. Consulta privada en Hospiten Santo Domingo. Ver más