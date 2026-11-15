Con las consideraciones que enmarcan estos razonamientos, en grado alguno contravengo que el fundamento del equilibrio del poder para gobernar una nación es la diversidad de corrientes internas que interactúan en un sistema democrático. Ni tampoco justifico que un gobernante impulse la guerra o la confrontación como método de dirimir conflictos. Ahora, en el caso de Trump resultaba un acto imperial definir el estatus de Estados Unidos como potencia mundial, o cuando no, crear un torniquete que detuviera la hemorragia-ya no amenaza- sino de su famélica hegemonía de la nación Norteamericana, frente a China y un gran bloque de Estados del Oriente que han conformado un gran frente para arrodillar el imperio Norteamericano.

Y para nadie, en primer orden, y forma silenciosa, por ahí anda el BRICS, formado en 2009 como bloque de países Europeos que le pisan los talones a USA. Refiero, asociación, grupo, foro político y económico internacional de países-dicho por su estructura-de países emergentes, que lo forman, o lo formaron; Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero además, 13 Estados más, integrados como miembros asociados-es decir, hay mansos y cimarrones-, y que ocupan una superficie de 39,716 Kms², y unos 3,162 millones de habitantes, más un producto interno (PBI) de unos 34.50 billones de USD, teniendo proyectada para el 2050 ser la 4ta.mayor economía del mundo.

En este punto, a nadie le cabe la menor duda, que su formación resulta de una acción en contra de la hegemonía de los Estados Unidos, que, desde su formación ha marcado un cambio profundo en el "equilibrio” de poder e influencia económica mundial. Para tener una idea clara existe en especie de Criptomoneda la relación costo de un Brics en dólar, y justamente, ahora en noviembre anda 7.10 dólares. Es decir, un absoluto control casi a la paridad-por así decirlo- Es decir-solo por esa parte- un gran frente de 37% del PIB mundial y el 46% de la población mundial, -ahora incluye, a Egipto, Etiopia, Irán y Emiratos Árabes, que pone a cojear el imperio Yanqui, por indicar que son antiestadounidense y antioccidental. (Brics, foro intergubernamental entre economía emergentes, https//es.wikipedia.org)

Como se ha podido apreciar, los Estados Unidos tienen frente en grupo y de forma individual. Los casos de china y Rusia. El panorama es fuego por abajo y por arriba. En este orden, citando a Augusto Sencion Villalona, en el declive de la Hegemonía de los Estados Unidos, 3ra, edición, 2012, pág. 131, a pesar de todo el arsenal mundial de este “imperio” no puede controlar el mundo. La Unión Europea es un poder que le disputa su hegemonía, China por su parte es un gran poder, como lo es la Federación Rusa, Irán y Suramérica, y en efecto, según la fuente citada, estos competidores lo llevan paulatinamente hacia la quiebra. Ya, desde hace más de 15 años, el embate de los prohijadores de su caída lo acorralan poco a poco. Lo que en efecto lleva como lanza debilitar el dólar y desplazarlo y el atrape está cortarle de raíz la dinámica de la economía sustentada mayormente del dinero ajeno y de la emisión de inorgánicos, según la postura adversa, es factor de inestabilidad en la economía mundial que amenaza el sistema capitalista.(Ibídem, pág. 132)

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Ya para el año 2008, específicamente en noviembre, en la cumbre del G-20, USA impuso su política al impedir se aprobara la propuesta francesa de suprimir el dólar como patrón de cambio, y justamente, el propio presidente Francés, Nicolás Sarkozy, llegó a plantear, que desde Washington explicaría que el dólar, tras la segunda guerra mundial era la “única moneda mundial, y ya no puede seguirlo siendo. Y así sucesivamente se montó la acción de lograr dicho desplazamiento, pero que USA había aguantado a fuerza de pulso de “imperio” la presión de su declive, según la fuente.

Sin embargo, según datos estadísticos el retroceso de Estados Unidos fue marcando su evidencia y por igual, empezó a mostrar un menor peso en la producción mundial. Entonces, cabe un dato, al cerrar el siglo veinte, USA aportaba el 31% del PIB mundial. Ya en el 2005, estaba en 28.2 % y en el 2011-tiempo de Barack Obama-, aportó el 21.1% (Ibídem, pág. 24), pero en mismo año, China de un 5.1% en el 2005, en el mismo 2011, aportó el 10.8%, y así se evidenciaba como los demás, como resto del mundo, del 2005 al 2011, aportaba un 26.8%. (Ibídem, pág.25), ahora, lo peor fue que según la misma fuente asumiendo un estudio del FMI, en Perspectiva de la economía mundial, pronosticó que para 2012-2013, la económica crecería 3.5% y 4.1% respectivamente y la de USA crecería 2.1 y 2.4% en igual periodo en su PIB, evidenciando que disminuiría respecto al PIB mundial. Pero de forma individual, el Brics, crecería más per cápita que usa, asumiendo un 21% USA y un 42% el resto del mundo. Y de ese modo, su hegemonía de mayor economía se ha ido deteriorando vertiginosamente.

Ya entrando en los periodos de Barack Obama, Biden y del gobierno de Donald Trump, habría que verlo con pinza. Lo primero que habría que decir, el imperio estaba muy herido. Incluso, desde la presidencia de Barack Obama, la línea ortodoxa de la sociedad clasista y elitista, había cedido su orgullo, y sin lugar a dudas, USA estaba totalmente deprimida en su descenso imperial-o al menos su evidente amenaza-. En tiempo de crisis social y económica de tal naturaleza, las sociedades entran en paranoia colectiva y dejan-o se abren- que les represente quienes se dispongan asumir el sacrificio de posibles inmolaciones y muy a pesar del gran carisma de Obama, “en tiempo del orgullo imperial, le hubiera sido imposible ocupar la casa blanca, pero, por igual el propio Trump, por su historial de baja reverencia presidencialista, y más de USA. Sin embargo, a mi juicio sería la personalidad ideal para enfrascarse en la lucha “vencer o morir”, bajo un esquema casi de caperucita roja de los adversarios.

Entrando en el punto después de estos introitos, es menester referir como andaba de amenazado el imperio Yanqui. O sea, desde la óptica económica, social y política. Y por lo tanto, veremos en la próxima entrega, en la que se abordará la situación de la guerra de Irán, la amenaza del impacto de la geopolítica y el nuevo ajedrez político mundial. Además, veremos en qué punto Donald Trump ha representado el ultimo guerrero imperial (continuará)

José Lino Martínez Reyes Abogado Politólogo, abogado, docente en asuntos políticos y electoral. Y Magister en Estudios Políticos y Electoral. Ver más