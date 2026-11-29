La seguridad y la defensa nacional de la República Dominicana constituyen el cimiento sobre el cual descansa la viabilidad económica, institucional y social de nuestra nación frente a la crisis estructural del Estado vecino. Mientras nuestras fronteras norte, sur y este poseen la barrera natural del mar, el flanco occidental de 391 kilómetros exige superar los despliegues provisionales.

El impacto fiscal de la crisis haitiana sobre el erario dominicano exige con urgencia una profunda racionalización del gasto público y del diseño territorial. Las cifras presupuestarias demuestran que el país ha destinado cerca de 21 millones de dólares para respaldar la misión internacional antipandillas, mientras el presupuesto del Ministerio de Defensa supera los 70,500 millones de pesos, asignando más de 52,000 millones para sostener a 11,000 soldados en patrullaje fronterizo junto a los costos de repatriación migratoria.

Mantener unidades tácticas como la Primera Brigada del Ejército lejos de la divisoria y tener miles de efectivos operando a la intemperie multiplica el gasto diario en alimentación y avituallamiento sin resolver el control estructural del territorio. A esto se suma el preocupante fenómeno de despoblación dominicana que durante décadas ha afectado a las comunidades estratégicas de las seis provincias limítrofes, dejando espacios vulnerables ante la presión demográfica externa y debilitando nuestra presencia soberana en puntos neurálgicos desde Montecristi hasta Pedernales.

Para formular una solución técnica y definitiva tras recorrer exhaustivamente la línea divisoria por tierra, río y aire desde Pedernales hasta Manzanillo, he planteado la transformación de la actual verja perimetral en un verdadero Muro Inteligente y Verde. A diferencia de una estructura metálica pasiva, este sistema concebido bajo principios de urbanismo defensivo y bioclimático integra un corredor blindado continuo de dos niveles, coronado por el sistema de transportación sostenible elevada BICIMETRO con cubierta de paneles solares.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el nivel inferior de este corredor estratégico se articula un espacio de maniobra táctica para vehículos militares blindados y patrullaje terrestre permanente, respaldado por torres intermedias y estaciones principales de control equipadas con vigilancia electrónica y drones. Esta configuración establece un doble anillo de contención física y visual que duplica la capacidad de respuesta frente a cualquier intento de incursión irregular.

Con una inversión proyectada de 526.4 millones de dólares a lo largo de la divisoria, esta obra convierte una bomba de tiempo geopolítica en un activo patrimonial de alto rendimiento estratégico, superando el concepto de gasto corriente improductivo para consolidar una infraestructura de Estado perdurable que genera energía limpia y permite el desplazamiento rápido y protegido de nuestras tropas sin puntos ciegos.

Esta reingeniería física corrige además un grave error de trazado en la obra actual: el retiro espacial dejado entre los hitos limítrofes internacionales y la verja perimetral como supuesta zona de amortiguamiento. En la práctica, ese margen ha provocado que ciudadanos y autoridades del vecino país asuman erróneamente que el territorio haitiano comienza en la verja, generando fricciones diplomáticas cuando nuestras patrullas custodian suelo dominicano situado al oeste de la estructura.

Toda obra definitiva debe erigirse sobre el límite exacto de nuestra soberanía, dejando la verja existente como un segundo bloque de contención interna y articulando a lo largo de las seis provincias fronterizas verdaderas bases militares autosuficientes.

El mandato constitucional consagrado en los artículos 258 y 260 establece como objetivo de alta prioridad nacional el combate al crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y las bandas armadas, así como la mitigación de desastres naturales. Este deber cobra mayor relevancia ante el despliegue reforzado de tropas y armamento pesado de El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele tras la desaparición de cuatro técnicos aéreos salvadoreños en Haití, lo que nos obliga a blindar nuestro suelo contra cualquier fuga de pandilleros.

Asimismo, cuando el militar dominicano habita junto a los suyos en bases dotadas de viviendas dignas, granjas agropecuarias y extensiones universitarias, la defensa de la soberanía se convierte en la protección directa de su propio patrimonio, complementándose con la preparación cívico-militar de nuestra juventud.

Proteger nuestra frontera mediante una infraestructura inteligente y una presencia militar permanente es hoy la garantía indispensable para resguardar el extraordinario despegue económico de las provincias limítrofes. Proyectos estratégicos como el desarrollo turístico de Pedernales y Bahía de las Águilas, los nuevos aeropuertos, la carretera Barahona-Pedernales, el potencial de tierras raras, las centrales eléctricas de Montecristi y el modelo binacional ordenado de zonas francas como Codevi en Dajabón demuestran que la frontera puede ser el umbral del desarrollo sostenible, asegurando que la República Dominicana permanezca siempre libre, próspera y soberana.

Richard Moreta Castillo Prof. Richard Moreta, Arquitecto, Urbanista del Mundo del Diseño. Presidente del Colegio de Arquitectos Dominicanos (CAD). Seleccionado en ARCH 20 / NEXT 7 ARQUITECTOS MÁS INFLUENCIALES DEL MUNDO. El Prof. Moreta fundó RA+D (Richard's Architecture+Design) para desarrollar diseños que sean programática y técnicamente innovadores, ya que son conscientes de los costos y los recursos. Recientemente nombrado por ARCH20 en su concurso Design Award Next_7 como uno de los arquitectos globales más influyentes. Richard fue nombrado por la revista Bloomberg de Nueva York, uno de los protegidos más exitosos de Jacques Fresco, y reconocido por los ganadores de los premios Hospitality en el concurso Radical Innovation como ganadores de "¿Cuál es la gran idea?", se encuentra entre las 100 personas más creativas de Fast Company en Diseño, y ha recibido una serie de medallas y premios en varios concursos internacionales (por ejemplo, American Institute of Architecs), así como en servicios civiles. Además de supervisar su práctica en Moscú, tiene oficinas de campo en América del Norte, América del Sur, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia. Ha enseñado en BAUHAUS University, University of South Florida, NABA, FUTURARIUM y otras universidades internacionales en el Caribe y México, así como profesor honorario en varias otras universidades. Es un orador público frecuente en el Congreso Internacional de Arquitectura y su trabajo ha sido publicado en todo el mundo. Ver más